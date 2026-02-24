Ahora

Díaz no se retracta

Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias por llamarle "abusador sexual": "Las mujeres ya no nos callamos"

Los detalles La vicepresidenta segunda asegura que ella defiende "a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad".

Julio Iglesias y Yolanda DíazJulio Iglesias y Yolanda DíazAP | Efe

Yolanda Díaz ha respondido a la demanda de Julio Iglesias por acusarle de "abusador sexual" y ha asegurado que ella defiende "a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos" y que no va a "dejar de hacerlo".

"Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha aseverado la ministra de Trabajo en redes sociales.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del cantante ha pedido a Díaz que se retracte "públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE en las que tildó de "escalofriantes" las denuncias de las mujeres que le acusaron de acoso.

En dicho escrito, insta a Yolanda Díaz a "reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones que son objeto de esta papeleta de conciliación, y en su caso de próxima querella; que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Iglesias de la Cueva".

Noticia en ampliación

