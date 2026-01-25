'Los domingos' arrasa en los Premios Feroz y 'Yakarta' y 'Poquita fe' brillan en televisión

La realizadora Alauda Ruiz de Azua acompañada por el equipo de la película ´Los Domingos´ posan con los premios recibidos durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2026.

El cine español se vistió de gala la noche de este sábado para celebrar los esperados Premios Feroz, que tuvieron lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra. La gala se saldó coronando a 'Los domingos' como la gran vencedora de la edición. La película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa se llevó cinco galardones, consolidándose como el título más reconocido de la ceremonia, mientras que en el ámbito televisivo las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' compartieron protagonismo al alzarse con tres premios cada una.

Profesionales del sector, invitados y autoridades asistieron a una ceremonia cuya ceremonia corrió a cargo de Samantha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'. Todos ellos guiaron una gala marcada por mensajes reivindicativos y sin grandes sorpresas.

Por su parte, 'Los domingos' se impuso como mejor película dramática y acumuló reconocimientos clave: mejor dirección para Ruiz de Azúa, mejor guion, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu. Al recoger el premio, la directora subrayó el carácter colectivo del cine y la complejidad del proceso de escritura, mientras que López Arnaiz exaltó la necesidad de respetar los espacios personales y denunció las dinámicas de maltrato hacia los menores.

'Sirat' obtiene dos galardones

Asimismo, el premio a mejor comedia fue para 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, mientras que 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, logró dos galardones gracias a las interpretaciones de Jose Ramon Soroiz y Kandido Uranga. También destacó la nominada al Premio Oscar 'Sirat', de Oliver Laxe, que obtuvo los galardones a mejor música original y mejor tráiler.

'Tardes de soledad', de Albert Serra, fue reconocida como mejor Arrebato de no ficción y por su diseño de cartel, mientras que 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, se llevó el Arrebato de ficción. Galoe aprovechó su discurso para visibilizar la situación de la Cañada Real y la falta de suministro eléctrico que sufre desde hace años.

La ficción televisiva vivió un empate técnico en lo más alto. 'Yakarta' fue distinguida como mejor serie dramática y sumó premios por su guion y por la interpretación del aclamado Javier Cámara, que obtuvo su tercer Feroz en televisión. Mientras, 'Poquita fe' se impuso como mejor comedia y reconoció el trabajo de Esperanza Pedreño y Julia de Castro, quien destacó la importancia de señalar la bondad en la ficción.

El galardón a mejor actor de reparto en series fue para Secun de la Rosa por 'Superstar', en una noche que también rindió homenaje a la actriz Marta Fernández-Muro, distinguida con el Premio Feroz de Honor. En la gala, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España aprovechó su intervención para reivindicar el papel del periodismo frente a la desinformación y recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, además de celebrar la histórica nominación internacional del equipo femenino de sonido de 'Sirat'.

Los ganadores de los Premios Feroz

Mejor película dramática: 'Los domingos'

Mejor película de comedia: 'La cena'

Mejor dirección en cine: Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos'

Mejor actriz protagonista de película: Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'

Mejor actor protagonista de película: Jose Ramon Soroiz por 'Maspalomas'

Mejor actriz de reparto de una película: Nagore Aranburu por 'Los domingos'

Mejor actor de reparto de una película: Kandido Uranga por 'Maspalomas'

Mejor guión de una película: Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'

Mejor música original: Kangding Ray por 'Sirat'

Mejor tráiler: Aitor Tapia por 'Sirat'

Mejor cartel: Ana Dominguez, Rafa Castañer por 'Tardes de soledad'

Mejor serie dramática: 'Yakarta'

Mejor serie de comedia: 'Poquita fe'

Mejor actriz protagonista de serie: Esperanza Pedreño por 'Poquita fe'

Mejor actor protagonista de serie: Javier Cámara por 'Yakarta'

Mejor actriz de reparto de una serie: Julia de Castro por 'Poquita fe'

Mejor actor de reparto de una serie: Secun de la Rosa por 'Superestar'

Mejor guión de una serie: Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'

Premio Feroz Arrebato de ficción: 'Ciudad sin sueño' de Guillermo Galoe

Premio Feroz Arrebato de no ficción: 'Tardes de soledad' de Albert Serra

Premio Feroz de Honor: Marta Fernández-Muro

