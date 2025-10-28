Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Premios Goya de 2026

Los detalles La 40ª edición de los galardones de la Academia de Cine tendrá lugar el sábado 28 de febrero en Barcelona.

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de presentar la gala de los Premios Goya de 2026, que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona. Así lo ha anunciado este martes la Academia de Cine.

Esta es la edición número 40 de los premios cinematográficos, que desde 2019 se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Tal y como recuerda la agencia Efe, ya han pasado por Sevilla, Málaga -los dos primeros años de pandemia-, Valencia, Valladolid y Granada, además de, puntualmente, por Barcelona, cuando la gala fue dirigida por Antonia San Juan, y que fue la primera vez que se celebraba fuera.