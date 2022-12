El segundo premio de la Lotería de Navidad ha caído en 2022 en el 04074 y se ha repartido en Bilbao, Mungia, Olot y Puigcerdà.

Este año ha sido algo más madrugador que en 2021, cuando Aya Ben Hamdouch —la otrora conocida como la niña de los mil euros más largos de la historia— y Alexander René cantaron el segundo de los grandes premios del sorteo, que el año pasado terminó en 99.

Aunque todo el mundo cada 22 de diciembre está deseando que le caiga el premio Gordo, nadie hace ascos a un segundo premio que reparte, desde hace años, algo más de 1,2 millones de euros por serie. Eso sí, no quiere decir que cada décimo premiado con el segundo se lleve esta cantidad, que es la que se lleva la serie. Por cada décimo que coincida con esta combinación, el afortunado se llevará 125.000 euros brutos, a los que habrá que retirarle una parte que está sujeta al gravamen especial de los sorteos, que afecta a todos los premios superiores a los 40.000 euros.

¿Cuándo se queda Hacienda del segundo premio?

El impuesto especial que se llevan los premios es del 20%, aunque los primeros 40.000 euros están exentos de este gravamen. Esto quiere decir que de los 125.000 euros, los primeros 40.000 sí entran limpios, y es al restante (85.000 euros) al que sí se le aplica este impuesto. De esta manera, de cada décimo premiado con un segundo premio lo que se lleva el ganador es un total de 108.000 euros, mientras que los otros 17.000 euros se van a las arcas del Estado.

¿Cómo y cuándo se puede cobrar el segundo premio?

Es normal que cuando uno se entera de que le ha tocado un premio como el segundo de la Lotería de Navidad esté deseando tener ese dinero en su cuenta lo antes posible. No obstante, no te apures a acercarte a una administración de Lotería para canjearlo porque no podrás hacerlo. Todos los premios cuya cuantía supere los 2.000 euros no se pueden cobrar en los establecimientos de compra; en estos casos una de la opción es acercarse a una de las entidades bancarias asociadas a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para poder cobrar el boleto premiado. Los bancos en los que se puede hacer son los siguientes:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Esto es, claro está, si el décimo se ha comprado en algún punto de vista físico —una administración, un puesto, una cafetería o cualquier otro establecimiento—; en el caso de que el número se haya adquirido a través de la 'app' oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el dinero del premio te será ingresado de manera automática en tu Lotobolsa, cuando todos los datos personales y bancarios del afortunado hayan sido comprobados. Cuando el dinero se encuentre ya en la bolsa de dinero de la aplicación, podrás transferirlo a cualquier cuenta bancaria de tu titularidad, aunque este proceso ya no depende de SELAE.

¿Esto qué quiere decir? Que si bien Loterías y Apuestas transferirá el dinero del premio la misma noche del 22 de diciembre, el proceso de transferencia a la cuenta de destino dependerá de cada entidad bancaria y de su sistema de transferencia de dinero, aunque no suele tardar más de "tres días hábiles", según SELAE.

No tengo el segundo premio pero se le parece

Al igual que ocurre con el premio Gordo, el segundo premio de la Lotería de Navidad también tiene algunas aproximaciones con las que puedes llevarte dinero. Esto significa que si tienes un número que se parece mucho pero no es exactamente igual al segundo de los grandes premios de la jornada es posible que, de coincidir en algunos de ellos, también te lleves un premio más pequeñito. En el caso del segundo premio, por ejemplo, estos son los premios 'derivados' del segundo que te puedes llevar:

Los números anterior y posterior al segundo premio se llevan 1.250 euros.

Los 99 números restantes de la centena del segundo premio se llevan 100 euros.

Los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan en número y orden con los del segundo premio también se llevan 100 euros.

Lotómetro de laSexta: cómo comprobar el resto de números

En un día de tanta expectación y tensión como el día del sorteo de la Lotería navideña, puede que uno se ponga nervioso a la hora de comprobar todos los décimos con los que juega —obviamente si eres de los que participa con varios números—. No obstante, este trabajo te lo facilita el Lotómetro de laSexta, una herramienta para comprobar a la vez diferentes números y ver si alguno de ellos se lleva algún premio. Como aún no ha terminado el sorteo, ten cuidado porque puede que algunos de tus números no hayan sido cantados todavía, por lo que te recomendamos que vuelvas, una vez terminado el sorteo, a evaluar todas y cada una de tus combinaciones. ¡Y suerte con ello!