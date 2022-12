De los dos cuartos premios que reparte cada año la Lotería de Navidad, el primero ya ha sido cantado. Y lo hace casi a la misma hora que se dio a conocer el año pasado, que lo hizo en torno a las 11:00 de la mañana.

Este año, el número del primer cuarto premio corresponde al 54289, repartiendo a cada afortunado con una papeleta cuyos números coincidan absolutamente con estos un total de 20.000 euros. Además, se ha repartido íntegramente en Calatayud (Zaragoza).

Con un sólo décimo, cualquier persona tenía una probabilidad mayor de llevarse un cuarto que de hacerse con un segundo, un tercero o el Gordo. Tiene sentido si se tiene en cuenta que de los 100.000 números que entran en el bombo grande que gira desde las 9:00 de la mañana en el escenario del Teatro Real de Madrid, de los 100.000 números posibles, dos de ellos se llevan el cuarto premio. Esto no implica que sea probable: las probabilidades son del 0,002%, ya que cada uno tiene un 0,001% de tocar.

El año pasado cayó en el 42833 y fue entonado por Aya Ben Hamdouch Chaaraqui y Alexander René Herrera, los mismos que cantaron el segundo premio.

¿Cuánto se queda Hacienda del cuarto premio?

A diferencia del Gordo, el segundo y el tercero, los cuartos premios del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional no tributan a Hacienda. Las arcas públicas solo retienen una parte de todos los premios superiores a los 40.000 euros, en virtud de un gravamen especial que se aplica a los premios de sorteos y loterías desde hace casi una década.

En este caso, el cuarto premio, al que le corresponden 20.000 al décimo, no paga impuestos a Hacienda y por lo tanto, el jugador ingresa la cantidad en su totalidad.

¿Cómo y cuándo cobrar el cuatro premio?

Si tienes uno de los décimos ganadores del primer cuatro premio, estarás ansioso por tener ya ese dinero en tu cuenta y darte algún capricho, pues 20.000 euros al décimo no te salvan la vida, pero te hacen un buen apaño. No obstante, no pienses que con llegar a una administración de Lotería y mostrar el décimo es suficiente: no se puede cobrar en efectivo ningún premio que esté por encima de los 2.000 euros.

Lo primero que has de saber es que el plazo para cobrar los premios arranca esta misma tarde, a las 18:00, una vez que SELAE haya confirmado todos los números premiados. Una vez llegada esta hora, tendrás que ir a reclamar tu premio a la oficina de alguna de los bancos asociados al Servicio Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que son los siguientes:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

Sin embargo, si en lugar de comprar el décimo físico lo adquiriste por Internet, a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del estado, el dinero del premio se ingresa de manera automática en la Lotobolsa una vez que se hayan verificado tantos los datos personales como los bancarios. De este modo, una vez que el dinero esté en la Lotobolsa, el jugador podrá transferirlo a una cuenta bancaria de su titularidad; aunque este proceso no es inmediato, dependerá de lo que tarde cada banco en proceder a la transferencia. Pero tranquila, tranquilo, este proceso no tarda más de tres días.

¡Premio a las centenas del cuarto premio!

Puede que no tengas el número de alguno de los dos cuartos premios de la Lotería Navidad pero que tengas un número que se le acerca. Si bien el Gordo, el segundo y el tercer premio tienen aproximaciones, el cuarto no las tiene pero sí tiene premio a varios 'asociados': todos los números restantes de la centena de cada uno de los dos cuartos premios también se lleva 100 euros, lo que implica cinco veces el precio invertido en el décimo.

Comprueba el resto de números con el Lotómetro

El Lotómetro de laSexta es el aliado perfecto para los jugadores de la Lotería de Navidad, pues dada la cantidad de premios que reparte la Lotería de Navidad es muy farragoso comprobar todos los premios uno a uno. Especialmente si eres de los jugadores que tiene varios décimos. El funcionamiento de esta herramienta es muy sencillo: solo tienes que introducir el número o números con los que juegas en el sorteo de la Lotería de Navidad. Así comprobarás si has conseguido rascar algo, aunque sea una aproximación, una centena o un reintegro en este 2022.