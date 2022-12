Aún faltan varios días para la Lotería de Navidad, pero la gente ya se empieza a poner nerviosa. Los niños y niñas de San Ildefonso aceleran los ensayos para subirse al escenario donde cantarán los premios del sorteo durante cerca de cuatro horas; los asistentes preparan los disfraces que llevarán al Teatro Real de Madrid para tratar de atraer la suerte y los que acumulan números buscan la manera de organizarlos para poder comprobarlos el día del sorteo. Si eres de estos últimos, esto te interesa. Si no lo eres, pero tienes algún décimo, también te interesa, porque para todos existe el Lotómetro.

Se trata de una herramienta creada por laSexta para que todos los que participan en el sorteo de Navidad puedan comprobar sus décimos en tiempo real. Su uso es muy sencillo, pero además podrás empezar a usarlo desde mucho antes de que tenga lugar el sorteo, ya que guarda tus números hasta el día 22 de diciembre, cuando podrás ir consultando si tienes alguno de los premios.

Desde ya puedes ir introduciendo tus números en la casilla correspondiente y al lado, la cantidad de dinero que juegas. Si no escribes nada, por defecto aparecerán 20 euros, que es lo que cuesta el décimo. Puedes añadir tantos números como quieras y si al añadir alguno ves que te has equivocado, también puedes borrarlo: sólo tienes que colocar el cursor del ratón sobre el número en cuestión y pulsar sobre la cruz o aspa roja que verás a la izquierda. También puedes vaciarlo, si lo deseas, y volver a empezar. Ten en cuenta que todos los números que introduzcas se guardarán para el día del sorteo, siempre y cuando vuelvas a ver el Lotómetro desde el mismo dispositivo y sin haber eliminado el historial de búsqueda o limpiado caché.

Antes del día del sorteo verás que a la derecha del número del décimo y la cantidad que juegas aparecerá un mensaje: hasta el 22 de diciembre sólo podrás ver que está pendiente de sorteo. Desde el mismo momento en el que comience el sorteo, y según vaya avanzando éste, podrás ir viendo si alguno se lleva un premio o no. Si se lo lleva, te dirá la cantidad que has ganado; si no, verás una carita triste con un mensaje de que el décimo no ha resultado premiado.

Compartir el resultado del sorteo por WhatsApp

Además de esto, si compartes décimos con alguien, también podrás enviarle un mensaje a quien sea con el resultado del mismo. Para poder hacerlo, coloca el cursor sobre el número que quieras, y al lado de la cruz o aspa roja para eliminar verás el símbolo de WhatsApp; si pulsas sobre él, enviarás un mensaje a quien quieras con el resultado de ese número en cuestión.

Los Gordos de la historia (1812-2022)

Con más de 200 años de historia de sorteo, se han repartido más de 200 premios Gordos. Incluso algún año el Gordo ha sido un número repetido, que ya había sido el primer premio otro año. Todo es posible en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre. Y si bien hay algunas terminaciones más frecuentes que otras, no hay nada más que suerte y azar detrás de este proceso: las probabilidades de que el Gordo caiga en un número o en otro son exactamente las mismas. Si tienes algún número 'fetiche' puedes ver si en algún momento ha tocado, pero recuerda que eso no implica que no pueda volver a tocar.

Si lo que quieres es saber qué número repartió el Gordo el año que naciste, el que te casaste o el que fue el mejor año de tu vida, también puedes utilizar este buscador de Gordos: sólo tienes que introducir el número en el casillero de buscador y te aparecerá el resultado. Ojo, porque hubo dos años en los que hubo más de un Gordo —fueron dos historias diferentes, con situaciones distintas—, aunque estamos seguros de que la primera vez que esto ocurrió tú no habías nacido en esa fecha.

Los 'números de 2022'

Aunque todo en el sorteo de la Lotería de Navidad es fruto del azar, es común que la gente escoja para comprar sus décimos números que se corresponden con fechas de hitos importantes del año vigente. Aunque este año es curioso, porque se cumplen dos criterios que, según muchos loteros, hacen que un número se convierta en menos 'buscado' que otros. Según la administración Doña Manolita (Madrid), una de las más famosas, los supersticiosos tienden a elegir números impares, más que pares. Pero es que además a la gente no le suele gustar comprar décimos con números repetidos. El 22, que es el que se corresponde con el año de cualquier acontecimiento que haya tenido lugar este año, cumple estos dos 'malos criterios'.

Y aun así, hay un número llamativo que se ha agotado muy pronto: el 24222. No sólo tiene terminación par, sino que además se repite el mismo número cuatro veces. ¿Quién querría comprarlo? La trascendencia de este número reside en la actualidad: se trata de la fecha en la que Rusia invadió oficialmente Ucrania, dando inicio a una guerra en Europa que dura ya casi diez meses. Otras cosas han ocurrido este año con las que se podrían 'formar' décimos: la muerte de Isabel II, la reina de Inglaterra, en septiembre; la exhumación de los restos de Queipo de Llano o el día que Gerard Piqué jugó su último partido con el FC Barcelona: