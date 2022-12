¡El Gordo de la Lotería de Navidad ya está aquí!

Ha tardado en aparecer, pero finalmente a las 11:20 ha sido cantado el número 05490, acompañado de ese cántico tan esperado: "¡Cuatro millones de euros!". Repartido entre las provincias de Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Bizkaia, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Girona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipuzkoa, Huelva, Huesca, Baleares, Jaén, Málaga, Navarra, Pontevedra, Soria y Valladolid.

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se celebra cada año el 22 de diciembre, reparte una nada desdeñable cantidad de dinero entre los afortunados. Aunque no, no son cuatro millones para el ganador, sino que esta es la cantidad que toca por serie. Esto quiere decir que por cada décimo premiado, el afortunado se lleva 400.000 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que tampoco se recibe la cuantía íntegra del premio, sino que Hacienda se lleva una parte de cada uno de los premios que superen los 40.000 euros.

¿Cuánto se queda Hacienda del Gordo?

En el caso del primer premio, que supera ese límite máximo exento de impuestos, habrá que restarle la parte que se destina a impuestos para las arcas del Estado. A todo lo que supera los 40.000 euros, habrá que restarle un 20%, que es lo que se paga en impuestos. Así pues, de cada décimo premiado con el Gordo 360.000 euros están sujetos a este impuesto; una vez restada la cantidad correspondiente, lo que se lleva limpio el ganador del Gordo son 328.000 euros por papeleta.

¿Cómo y cuándo se puede cobrar el Gordo?

Si eres uno de los afortunados que se ha llevado el Gordo, estarás deseando tener en tu poder todo ese dinero. El proceso del cobro del premio dependerá de la manera en la que fue adquirido el décimo. De este modo, si el boleto fue adquirido a través de una de las muchas administraciones de Lotería del país, tendrás que reclamar el dinero a través de alguna de las entidades bancarias asociadas al Servicio Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que son las siguientes:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

En el caso de que el décimo fuera comprado por Internet, a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del estado, el dinero del premio se ingresa de manera automática en la Lotobolsa una vez que se hayan verificado tantos los datos personales como los bancarios. Una vez que el dinero esté en la Lotobolsa, éste se puede transferir a una cuenta bancaria. ¿Y cuánto tarda este proceso? Desde Loterías y Apuestas del Estado afirman que la transferencia desde SELAE se ejecuta la "misma noche" del 22 de diciembre, pero "el tiempo que tardarás en recibir tu dinero ya depende del tiempo que tarde el sistema bancario en realizar la transferencia", aunque no suelen pasar "más allá de tres días hábiles" en que esto ocurra.

¡Casi me toca el Gordo!

Más que ganadores habrá muchas personas que se hayan quedado muy cerca del número agraciado con el primer premio. No obstante, Loterías y Apuestas también prevé una serie de premios para todos aquellos que se han quedado a nada de hacerse con el Gordo. Esos premios son los siguientes:

Los números anterior y posterior se llevan 2.000 euros

Los 99 números restantes de la centena se llevan 100 euros

Los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan, en número y orden, con las del Gordo se llevan 100 euros

Los décimos cuya última cifra coincida con la del primer premio (reintegro) se llevan 20 euros

¿Por qué se llama Gordo al primer premio?

Aunque pueda pensarse que se llama Gordo al primer premio porque es, al fin y al cabo, el premio más gordo del día, lo cierto es que su origen se remonta a un personaje que dio nombre a un periódico de loterías y toros a mediados del siglo XIX, 'El Enano de Madrid'. "Aunque Enano nací no soy enano, prodigioso en saber de lotería, que el juego para mí no es un arcano, y en cábalas que os dé desde este día, de fijo, como puesto con la mano, el terno habéis de ver por vida mía" era el soneto que se le dedicó en la primera edición, publicada en marzo de 1851. Sin embargo, este 'protagonista' vestido con un traje de bolas de lotería tiene aún más pasado.

¿En qué número cayó el Gordo...?

Con más de 200 años de historia, la Lotería de Navidad ha venido repartiendo suerte por toda la geografía española. Si bien al principio los primeros premios cayeron íntegramente en una sola ciudad cada año, según fue adquiriendo popularidad los décimos se fueron expandiendo por diferentes puntos, cayendo cada año en más de un lugar. Y de entre los más de 200 premios Gordos que se han dado con los años, algún año se ha repetido un número. Aquí puedes consultar todos los números en los que ha caído el primer premio de la Lotería de Navidad desde 1812:

