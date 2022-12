¡Los niños de San Ildefonso han vuelto a cantar un quinto premio! En esta ocasión se trata del quinto de los quintos premios, que ha caído en el número 24492, concretamente en Valladolid, Lorca y Badajoz.

Desde que los bombos han empezado a girar sobre el escenario del Teatro Real de Madrid este jueves pasadas las 9:00 de la mañana, ya han caído cuatro de estos premios. El primero de ellos lo cantaron a las 10:23. Tras esto, tiempo después acabó llegando el segundo, el tercer y el cuarto quinto. De esta forma, ya son cada vez menos los pequeños premios que van quedando en este sorteo de la Lotería de Navidad.

Es importante recordar que aunque hayan cantado los "¡Sesenta mil euros!" asociados a este premio, realmente esa cifra se corresponde a la serie. Por tanto, teniendo en cuenta que cada una de ellas está compuesta por diez décimos, a cada boleto premiado le corresponden realmente 6.000 euros.

¿Cómo reclamar el dinero del premio?

Tras comprobar que tu décimo está premiado en sitios como el Lotómetro de laSexta, llega el momento de reclamar el dinero ganado pero, ¿cómo puedes hacerlo? Existen dos formas diferentes de hacerlo dependiendo de cómo adquirieses el boleto.

La forma más sencilla de conseguirlo rápidamente es si adquiriste tu boleto a través de la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado, ya que al tener SELAE todos tus datos verificados, la misma noche del 22 de diciembre se hará la transferencia del dinero a tu lotobolsa. Una vez recibido puedes enviar la cifra ganada a una cuenta de tu titularidad, un proceso que tardará más o menos dependiendo de la entidad bancaria.

Si por el contrario adquiriste el décimo comprándolo en una administración de Lotería, debes saber que no servirá de nada que te acerques a un establecimiento a reclamarlo, ya que por ley no pueden dar una cantidad superior a los 2.000 euros en metálico. Por tanto, lo que deberás hacer será acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras para solicitar el ingreso del dinero. Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, el dinero será transferido a la cuenta elegida. Las entidades bancarias donde se puede hacer esto son:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

¿Hacienda se queda parte del premio?

Al contrario de lo que ocurre con los tres grandes premios: el Gordo, el segundo y el tercero, los quintos están exentos de pagar un gravamen especial. Esto se debe a que Hacienda solo se llevará un porcentaje de aquellos premios en los que la cantidad ganada sea superior a los 40.000 euros.

Por tanto, si has ganado un quinto premio debes saber que recibirás los 6.000 euros del décimo de manera íntegra.

¡Me he quedado cerca del número premiado!

En este caso eso no importa. Da igual si te has quedado un número por encima o uno por debajo, los quintos no tienen ni aproximaciones ni reintegros. Únicamente te llevas los 6.000 euros si tu combinación coincide exactamente y en disposición con los números cantados por las niñas y niños de San Ildefonso.

Sin embargo, su ventaja es que existen muchas más posibilidades de que te toque este premio a el Gordo. Además, también hay que tener en cuenta de que en caso de tocarte te llevarás el dinero de manera íntegra, sin pagar ningún tipo de gravamen.