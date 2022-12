Los niños de San Ildefonso han cantado el cuarto quinto premio de este sorteo de la Lotería de Navidad, que ha caído en el 38454. El primero de ellos se cantó a las 10.24, después de que el sorteo en el escenario del Teatro Real de Madrid haya arrancado pasadas las 9:00 de la mañana de este jueves, 22 de diciembre.

Tras esto, salieron el segundo quinto premio, que recayó en el 43696 y el tercer quinto premio, que lo hizo en el 88509. Cabe recordar que cada serie está compuesta por diez décimos, por lo que cada décimo, independientemente de la serie a la que pertenezca, se lleva un total de 6.000 euros. Además, una de las grandes diferencias que existen con respecto al resto de premios es que este se recibe de manera íntegra: no tributa.

Lo cierto es que, a pesar de ser de los premios más pequeños que se pueden ganar en el sorteo de la Lotería de la Navidad, los quintos suelen ser muy especiales, y es que es más fácil que te toque alguno de ellos antes que el Gordo.

Así puedes cobrar tu cuarto quinto premio

Tras la alegría de saber que has sido premiado con un cuarto quinto premio, llega el momento de cobrarlo pero, ¿cómo puedes reclamarlo? Existen dos formas distintas, dependiendo de cómo hayas adquirido el décimo en cuestión. Por un lado, si lo has hecho a través de la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado, la transferencia del dinero se hará a tu Lotobolsa, gracias a que, al tener SELAE, cuentan con todos tus datos verificados. Una vez hecho esto, podrás enviar ese dinero en cualquier momento a una cuenta de tu titularidad.

Por otro lado, si el décimo lo compraste en una administración de Lotería, debes saber que no puedes ir a un establecimiento a hacer el canje. Esto se debe a que la ley española no permite que se puedan entregar más de 2.000 euros en metálico. Por tanto, habrá que acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras para solicitar el ingreso del dinero. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, el dinero se trasladará a la cuenta que el premiado haya dado. Los bancos que lo pueden hacer son:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

¿Hasta cuándo se puede cobrar la Lotería de la Navidad?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el décimo podrá comenzar a cobrarse cuando Loterías y Apuestas del Estado hayan confirmado todos los números premiados. De esta forma, a las 18:00 de la misma tarde de este jueves, 22 de diciembre, ya se podrá hacer el canje de boletos por sus correspondientes premios.

Pero te has dado cuenta de que tu décimo estaba premiado más tarde o no pudiste canjearlo en ese momento, no te preocupes, cuentas con tiempo para poder hacerlo. El último día para cobrar un décimo de Lotería de Navidad sería el 22 de marzo. Sin embargo, no es imposible cobrarlo una vez pasada esa fecha, puesto que, si se realiza una reclamación ante un juzgado, es probable que se llegue a recibir el premio. En este caso, es indispensable que no hayan pasado cinco años desde la fecha del sorteo.

¿El quinto premio tiene reintegro?

Ni reintegro ni aproximaciones. A diferencia de lo que ocurre con otros premios, los décimos que se acerquen a uno de los quintos cantados no podrán llevarse un pellizco de dinero. De esta forma, únicamente te llevarás los 6.000 euros si tu combinación coincide exactamente y en disposición con los números anunciados por los niños y las niñas de San Ildefonso.

Sin embargo, uno de los puntos a favor que tiene este premio es que es mucho más fácil que te toque. Con un sólo décimo en juego este 22 de diciembre, tienes un 0,008% de probabilidades de que te caigan estos 6.000 euros, mientras que sólo tienes un 0,001% de probabilidades de hacerte con el Gordo, el segundo o el tercero, y un 0,002% de conseguir un cuarto premio.

Descubre si tu décimo está premiado

El número con el que has jugado este sorteo de la Lotería de la Navidad puede que haya sido premiado con este cuarto quinto premio. Sin embargo, si tienes más números con los que hayas querido probar suerte, en nuestro Lotómetro de laSexta podrás comprobar si han sido premiados también. En este multicomprobador podrás ver de una sola vez si todos los números con los que has jugado este jueves tienen algún premio. Puedes empezar a utilizarlo a lo largo de la mañana, pero nuestra recomendación es que vuelvas a revisarlo una vez que termine el sorteo, para que no te pierdas ni la más mínima pedrea.