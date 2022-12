El sorteo de la Lotería de Navidad de este jueves continúa y lo ha hecho cantando el segundo quinto premio de la jornada, que ha caído en el número 43696. La suerte se ha ido de forma íntegra para Galdakao, Vizcaya.

Desde que los bombos han empezado a girar sobre el escenario del Teatro Real de Madrid este jueves pasadas las 9:00 de la mañana ya ha sido cantado el primer quinto premio de los ocho que se cantan durante toda la jornada. Son el segundo premio más repetido del día: entre tanto "¡Mil euros!" de la pedrea, cántico que suena un total de 1.794 veces durante las cerca de cuatro horas que dura el sorteo, las niñas y niños de San Ildefonso cantan en ocho ocasiones los "¡Sesenta mil euros!" asociados a este premio. Eso sí, al igual que el resto, el premio que se canta es el que le corresponde a la serie, no al décimo. El tercer quinto corresponde al número 88509.

Teniendo en cuenta que cada serie está compuesta por diez décimos, lo que se lleva cada boleto premiado con un quinto premio son un total de 6.000 euros, un millón de las antiguas pesetas. Además, los quintos premios se quedan fuera del gravamen especial que se aplica a los premios de sorteos y juegos de Loterías y Apuestas del Estado desde 2013, por lo que los 6.000 euros entran íntegros en el bolsillo del afortunado.

Cómo se cobra un quinto premio

Si has usado el Lotómetro de laSexta con este número ya habrás podido comprobar que tu premio son 6.000 euros. Ahora... ¿cuándo vas a recibir ese dinero? Todo depende de cómo hayas adquirido el décimo en cuestión. Si lo hiciste a través de la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado, la transferencia es más bien sencilla: al tener SELAE todos tus datos verificados, simplemente la noche del 22 de diciembre se hará la transferencia del dinero a tu lotobolsa; una vez aquí, en cualquier momento puedes enviar ese dinero a una cuenta de tu titularidad, y es aquí donde el proceso puede tardar más o menos, en función de cada entidad bancaria.

Si en lugar de haberlo hecho de este modo lo has comprado en una administración de Lotería, no vayas a un establecimiento a hacer el canje: no te valdrá de nada. ¿Por qué? Porque la legislación española 'veta' cualquier canje en metálico de premios que superen los 2.000 euros. Así pues, habrá que acudir a alguna de las entidades bancarias colaboradoras para solicitar el ingreso del dinero: una vez realizadas las comprobaciones de la documentación del portador del décimo, el dinero se trasladará a la cuenta que el premiado haya elegido. ¡Ojo! Recuerda que este premio no está sujeto a gravámenes, así que te tienen que llegar los 6.000 euros íntegros. Estos son los bancos en los lo que lo puedes hacer:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

CaixaBank - Bankia

BBVA

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

¡Tengo el número anterior a este quinto premio!

Habrás escuchado más de una vez que si tienes el número anterior o posterior a un premio también tienes premio. O también que si tu número está dentro de la centena de un premio, también te llevas premio. Es correcto, pero no siempre. En el primero de los casos, por ejemplo, sólo hay premio a los números inmediatamente anterior y posterior del Gordo, segundo y tercer premio; en el segundo caso, ocurre hasta los dos cuartos premios, pero en ningún caso afecta a los quintos premios.

Tampoco existe el concepto de 'reintegro' con los quintos premios, ni se entrega ningún dinero si coinciden los dos números con los de los quintos premios. Así pues, los quintos no tienen premios derivados: únicamente te llevas los 6.000 euros si tu combinación coincide exactamente y en disposición con los números cantados por las niñas y niños de San Ildefonso.

Ahora bien, te consolará saber que es más probable que te toquen estos 6.000 euros que que te toquen, por ejemplo, premios más bajos, como los asociados al número anterior y posterior al Gordo, que se llevan 2.000 euros; los anteriores y posteriores al segundo premio, que se llevan 1.250 euros o los anteriores y posteriores al tercer premio, con 960 euros por décimo. ¿Cuál es la probabilidad de que te toquen 6.000 euros? Con un sólo décimo en juego este 22 de diciembre, tienes un 0,008% de probabilidades de que te caigan estos 6.000 euros, mientras que por cada uno de los premios anteriores sólo tienes un 0,002% de probabilidades.