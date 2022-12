Luis 'el Oráculo' ha patinado del todo en su predicción del Gordo de Navidad. Por acertar no ha acertado ni el último número del Gordo. Pues el 05490 (número premiado con el primer premio de la Lotería de Navidad 2022) no es parece en nada al 20182, terminación a la que apuntaba el adivino en su cuenta de Tik Tok. Es más, al introducir esta cifra en el Lotómetro sale que, directamente, no ha sido premiado con absolutamente ninguno de los premios del sorteo de este jueves.

Es más, Luis 'el Oráculo' se ha quedado tan lejos - de los que han extraído los niños de San Ildefonso este jueves - que tampoco ha acertado la terminación del primer premio, pues aseguró que acabaría en 7, 9 y 4. De hecho, en 7 no ha terminado ninguno de los premios principales (ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni los dos cuartos, ni los ocho quintos). Sí que lo han hecho en cuatro. Dos de ellos para ser exactos: el segundo premio y uno de los quintos. En 9 ha caído el primer cuarto premio y otro de los ocho quintos.

Ya seas de los que se ha fiado de las predicciones o de los que ha apostado directamente por un número de creación propia, no dudes en comparar todos ellos en el Lotómetro para poder pedir a partir de esta tarde tus premios.