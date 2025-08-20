La nueva ocurrencia de Trump en su lucha contra los migrantes: pintará de negro el muro con México para que sea más caliente y "difícil de escalar"

El contexto La deshumanización de los migrantes por parte de Trump y su gobierno no es algo nuevo. Ya en su primer mandato les metió en jaulas como si de animales se tratase. Ahora, les envía a la cárcel de máxima seguridad del CECOT.

La Administración Trump ha decidido pintar de negro el muro fronterizo con México, una idea que, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, proviene del propio presidente. Trump cree que el color negro hará que el muro se caliente y dificulte su cruce. Esta medida es vista como una más de sus políticas antiinmigrantes, que incluyen la separación de niños migrantes de sus familias y el uso de instalaciones precarias para su detención. A pesar de las críticas, Trump continúa negando ser racista, aunque sus acciones y declaraciones sugieren lo contrario al referirse a los migrantes como una amenaza para el país.

EEUU está pintando de negro todo el muro fronterizo con México. La idea, según la secretaria de Seguridad Nacional, ha salido de la cabeza del propio Donald Trump. Cree que, con ese color, el muro quemará y los migrantes no lo cruzarán. Una vez más, la fábrica de inventos antimigrantes del presidente estadounidense parece no tener fin.

Cuando parecía que la Administración Trump no podía superarse más con sus ideas racistas antimigrantes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado que Trump ha pedido pintar de negro el muro que separa Estados Unidos y México. "Con las altas temperaturas que hay aquí, cuando algo se pinta de negro se calienta aún más y sería aún más difícil para la gente trepar", explica Noem. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, ella misma coge un rodillo y se pone manos a la obra.

Pero la deshumanización de los migrantes por parte de Trump y su gobierno no es algo nuevo. Ya en su primer mandato les metió en jaulas como si de animales se tratase, separando a niños de sus familias y dejando imágenes desgarradoras. Entonces, ni él mismo admitía su culpa. "Odio que los niños sean separados de sus familias, los demócratas tienen que cambiar su ley", se excusaba el mandatario.

Porque Trump no solo les mete en cárceles precarias rodeadas de caimanes, si no que también les envía a la cárcel de máxima seguridad del CECOT, como si de pandilleros se tratase. Y no solo eso. También frivoliza con las deportaciones de migrantes: desde utilizar los sonidos de moda en Tiktok, hasta publicar sus propios ASMR expulsándoles del país. Lo que está claro es que aunque él niegue ser racista, para Trump no son más que, como dijo una vez, gente que "está envenenando la sangre de nuestro país".