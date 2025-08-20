Ahora

Las peores ideas contra migrantes

La nueva ocurrencia de Trump en su lucha contra los migrantes: pintará de negro el muro con México para que sea más caliente y "difícil de escalar"

El contexto La deshumanización de los migrantes por parte de Trump y su gobierno no es algo nuevo. Ya en su primer mandato les metió en jaulas como si de animales se tratase. Ahora, les envía a la cárcel de máxima seguridad del CECOT.

La nueva ocurrencia de Trump en su lucha contra los migrantes: pintará de negro el muro con México para que sea más caliente y "difícil de escalar"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

EEUU está pintando de negro todo el muro fronterizo con México. La idea, según la secretaria de Seguridad Nacional, ha salido de la cabeza del propio Donald Trump. Cree que, con ese color, el muro quemará y los migrantes no lo cruzarán. Una vez más, la fábrica de inventos antimigrantes del presidente estadounidense parece no tener fin.

Cuando parecía que la Administración Trump no podía superarse más con sus ideas racistas antimigrantes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado que Trump ha pedido pintar de negro el muro que separa Estados Unidos y México. "Con las altas temperaturas que hay aquí, cuando algo se pinta de negro se calienta aún más y sería aún más difícil para la gente trepar", explica Noem. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, ella misma coge un rodillo y se pone manos a la obra.

Pero la deshumanización de los migrantes por parte de Trump y su gobierno no es algo nuevo. Ya en su primer mandato les metió en jaulas como si de animales se tratase, separando a niños de sus familias y dejando imágenes desgarradoras. Entonces, ni él mismo admitía su culpa. "Odio que los niños sean separados de sus familias, los demócratas tienen que cambiar su ley", se excusaba el mandatario.

Porque Trump no solo les mete en cárceles precarias rodeadas de caimanes, si no que también les envía a la cárcel de máxima seguridad del CECOT, como si de pandilleros se tratase. Y no solo eso. También frivoliza con las deportaciones de migrantes: desde utilizar los sonidos de moda en Tiktok, hasta publicar sus propios ASMR expulsándoles del país. Lo que está claro es que aunque él niegue ser racista, para Trump no son más que, como dijo una vez, gente que "está envenenando la sangre de nuestro país".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La bajada de temperaturas da un leve respiro, pero una veintena de grandes fuegos permanecen activos
  2. Raúl Mena, bombero forestal en Andalucía: "Estamos apagando incendios con cascos caducados y sin condiciones de seguridad"
  3. El CGPJ investiga al juez Peinado tras dos quejas de Bolaños por su interrogatorio y el intento de imputarle
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel aprueba el plan militar para tomar la Ciudad de Gaza y llama a 60.000 reservistas
  5. De la ficción a la realidad: una empresa china trabaja en la creación de un robot que podría gestar humanos
  6. Amaral, Bunbury, Bob Dylan y la historia de un falso rumor de 20 años: "'Puta desagradecida' no tiene nada que ver con ella"