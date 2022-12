A las 11:20 de la mañana. Esa ha sido la hora del primer premio de la Lotería de Navidad 2022, ¡El Gordo! El número premiado ha sido el 05490, un número que ha estado repartido por todo el país, concretamente en Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Bizkaia, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Girona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipuzkoa, Huelva, Huesca, Baleares, Jaén, Málaga, Navarra, Pontevedra, Soria y Valladolid.

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se celebra cada año el 22 de diciembre, reparte una nada desdeñable cantidad de dinero entre los afortunados. Aunque no, no son cuatro millones para el ganador, sino que esta es la cantidad que toca por serie. Esto quiere decir que por cada décimo premiado, el afortunado se lleva 400.000 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que tampoco se recibe la cuantía íntegra del premio, sino que Hacienda se lleva una parte de cada uno de los premios que superen los 40.000 euros.

Estas son las localidades donde ha tocado El Gordo: