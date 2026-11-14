El primer debate electoral, un cara a cara de bloques: Cuerpo y Bustinduy sacan pecho de las medidas sociales ante un Bravo al ataque y un Figaredo centrado en la migración

Los detalles El debate, que se ha producido la primera jornada de campaña electoral, ha estado moderado por Ana Pastor y centrado en los temas que importan a la gente: infraestructuras, vivienda, pensiones y salarios.

El primer debate electoral en laSexta se desarrolló como un enfrentamiento entre bloques políticos. Carlos Cuerpo (PSOE) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) destacaron sus propuestas sociales, mientras que Juan Bravo (PP) y José María Figaredo (Vox) se centraron en atacar al gobierno actual. Moderado por Ana Pastor, el debate abordó temas económicos clave como infraestructuras, vivienda, pensiones y salarios. En infraestructura, Cuerpo anunció una comisión técnica para mejorar la seguridad ferroviaria, mientras que Figaredo criticó la gestión actual. En vivienda, Bravo propuso construir un millón de viviendas, y Bustinduy sugirió un impuesto a la acumulación. En pensiones, Vox insistió en la insostenibilidad del sistema actual. Finalmente, el PP prometió aumentar el salario medio, aunque sin detallar las medidas concretas. Los minutos finales se centraron en promesas de cambio y críticas mutuas.

El primer debate electoral en laSexta se ha convertido en un cara a cara de bloques. Por un lado los representantes del PSOE y Frente Amplio, Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy, que han sacado pecho de las medidas sociales frente al bloque formado por un Juan Bravo (PP) al ataque y un José María Figaredo (Vox) centrado en la migración.

El debate, que se ha producido la primera jornada de campaña electoral, ha estado moderado por Ana Pastor y centrado en temas económicos, los que importan a la gente: infraestructuras, vivienda, pensiones y salarios.

Propuestas y acusaciones en infraestructura

Los cuatro representantes han comenzado sus primera intervenciones entre propuestas y alguna acusación a los miembros del Gobierno en infraestructura y tras la tragedia en Urda. El primero ha sido el vicepresidente del Gobierno y ministro de las carteras de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, quien ha aprovechado el debate para hacer un anuncio: "Una comisión técnica que se va a encargar en los próximos dos meses y para el próximo Gobierno de crear un libro blanco con recomendaciones".

Cuerpo ha agregado que esta saldría de un "análisis exhaustivo" para que "pueda ser un germen para un pacto de Estado" para tener más seguridad en nuestras infraestructuras ferroviarias. "Mi primera y más importante tarea es hacer que los españoles recobremos la confianza en nuestro sistema ferroviario, en nuestros trenes", ha asegurado, además, ha asumido las responsabilidades tras la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes.

Por su parte, Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Consumo, ha pedido en su intervención "escuchar a los trabajadores y a los sindicatos" e invertir "13.000 millones en infraestructura".

"Todo el mundo ha hecho una reflexión parecida. Los trenes han sido símbolo de orgullo e identidad, hay que recuperar la confianza e invertir en mantenimiento. En mejora", ha afirmado. En ese sentido, ha hablado de los "13.000 millones de euros previstos para la ampliación de infraestructuras aeroportuarias": "El modelo turístico ha generado tensión que se paga con el derecho a la vivienda con ciudades convertidas en parques temáticos. Creemos que ese dinero ha de ir a los trenes de alta velocidad y también de Cercanías".

Mientras, el tercero en intervenir, el portavoz de Economía de Vox, José María Figaredo, ha asegurado que si Vox llega al Gobierno invertirá "de forma directa" a las infraestructuras de España tras los accidentes ferroviarios ocurridos en los últimos meses. En este sentido, ha acusado a Sumar de haber "colocado" a la cúpula actual de Renfe, asegurando que "reemplazar a los técnicos por los amigotes del partido tiene consecuencias".

El portavoz de Vox ha criticado que "la situación de las líneas de Alta Velocidad y de todas las infraestructuras de España son consecuencia de muchos años", añadiendo que la financiación ha bajado "a niveles que empiezan a ser peligrosos". Y, según ha expresado, a la falta de financiación "se suma que la corrupción de este Gobierno mata". Ha criticado que cuando José Luis Ábalos dejó el Ministerio de Transportes, su sucesor, Óscar Puente, dijo que iba a hacer "una auditoría y una comisión investigadora", pero no hizo "nada".

El último en este tramo ha sido el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, quien ha comenzado con un rotundo: "Hay que recuperar la seguridad". Él ha asegurado que, si llega su partido al Gobierno, lo primero que hará es llevar a cabo una "auditoría de la situación de todas las infraestructuras", ya que "más del 70% de las victimas del AVE en todo el mundo han sido en España".

Bravo ha señalado que "las infraestructuras son el ejemplo de una falta de gestión que nos ha llevado a que el AVE se haya convertido en el miedo del conjunto de los españoles". Por ello, ha propuesto invertir "más de 300.000 millones en 15 años" en materia de infraestructuras, algo que el PP quiere llevar a cabo "hablando con las comunidades autónomas y las empresas". No obstante, no ha querido avanzar si un hipotético Gobierno del PP paralizaría las líneas de AVE que requieran la realización de obras: "Los técnicos tendrán que decidir si se para o no".

Promesas y reproches en materia de vivienda

En cuento a vivienda, Bravo ha recordado —en varias ocasiones a lo largo del debate— la propuesta del PP de construir un millón de viviendas en una supuesta primera legislatura 'popular'-. Para ello, llevarían a cabo una modificación de la ley del suelo y una "ley antiokupas que impida que se okupen las casas y que el propietario no tenga seguridad jurídica", algo que, según él, "ha hecho desaparecer 400.000 viviendas del mercado de alquiler".

Ante esto, ha intervenido Bustinduy: "¿Cómo va un joven a competir para comprar una vivienda a los precios de mercado actual con los fondos de inversión que vienen y la compran a tocateja?". El de Frente Amplio ha asegurado que han encontrado "1,3 millones de viviendas para que pasen al alquiler para la clase trabajadora".

Esto se conseguiría, según el actual ministro de Consumo, con un "impuesto a la acumulación de viviendas" donde "a partir de la cuarta vivienda en alquiler va a haber un impuesto del 10% sobre el valor total de las viviendas, de manera que no les salga a cuenta especular en vivienda". "Que inviertan en otra cosa si quieren ganar dinero, en algo productivo que cree empleo", ha sentenciado.

Cuerpo ha sido el que ha contestado a la propuesta de Bravo de modificar la ley del suelo. "Ya la podríais estar aplicando en las comunidades autónomas", ha respondido el vicepresidenteen relación a esa ley que el PP presentó en la Cámara Alta, recordando que la mayor parte de las competencias en materia de vivienda están en manos de los gobiernos autonómicos. "El plan de Feijóo es construir un millón de viviendas, pero la letra pequeña de ese plan la va a escribir Vox, y eso me preocupa", ha añadido.

Y es que en sus medidas para solucionar el problema de la vivienda, Figaredo ha apuntado a "la remigración". "Que todas aquellas personas que están en España cometiendo delitos, regresen a sus países", ha dicho el portavoz de Economía de Vox.

Preguntado por cuántas viviendas va a construir la formación de Santiago Abascal si llegan al Gobierno tras el 29N, ha apuntado que uno de los problemas principales es "un crecimiento desmesurado de la demanda como consecuencia de una política migratoria". Pese a esto, Figaredo ha evitado dar cifras sobre cuánta vivienda quiere construir el partido si gobierna.

La sostenibilidad del sistema de pensiones

Y con las pensiones, más de lo mismo por parte de Vox. Figaredo ha afirmado que no son sostenibles por "la migración masiva". Así, ha garantizado que si llegan al Gobierno "se cobrarán sea como sea". Y se ha comprometido a revalorizarlas, acusando al Ejecutivo de haber "vaciado la caja de las pensiones".

Frente a estas palabras Bustinduy le ha recodado que Vox ha votado contra la actualización de las pensiones hasta en cuatro ocasiones: "¿Usted ve que la gente entienda que Vox ha votado cuatro veces contra actualizar las pensiones y hoy dice 'por supuesto'?. Usted ha defendido, que le he escuchado yo, un sistema mixto de pensiones".

Ante esto, el de Vox ha sentenciado que los de izquierdas "no atacan el problema de fondo" aunque "saben que el sistema, tal y como ustedes lo están gestionando, no es sostenible". "Es precisamente esa inmigración masiva la que está socavando la viabilidad del sistema", ha vuelto a insistir Figaredo.

Cuerpo, por su parte, ha acusado al PP de "alarmar" con las pensiones: "Ustedes han tirado la piedra diciendo que el sistema de pensiones estaba en una situación complicada. Lo hacen así con todo. Alarman". "Han visto que habían metido la pata y han escondido el brazo y ahora se tienen que estar desdiciendo", ha dicho y, frente a esto, ha defendido "un Gobierno que garantiza las pensiones en su actualización y en su sostenibilidad".

A esto Bravo ha dicho que "si en tres años sus condiciones cambian y gobierna Sánchez o el señor Cuerpo, a ustedes les pueden bajar las pensiones". Así lo ha indicado, haciendo referencia al Real Decreto 2/2023 de reforma del sistema de pensiones. "Pone que si las cuentas no les salen, a ustedes, pensionistas, les bajarán las pensiones", ha incidido Bravo.

El PP propone subir el salario medio y Cuerpo responde: "¿Pero cómo?"

Bravo ha asegurado que si el PP llega a Moncloa subirá el salario medio a 50.000 euros en una de las grandes propuestas y novedades que los 'populares' han anunciado en el debate. Tras esto, ha apuntado —eso sí— que "el salario mínimo debe salir del acuerdo entre la patronal y los sindicatos". Unas palabras que Cuerpo se ha tomado con escepticismo.

Así, el vicepresidente ha cuestionado la propuesta: "¿Pero cómo? Tiene que decir las medidas, solo dice deseos, pero no dice cómo. Ya se verá, vóteme", ha dicho antes de calificar el planteamiento de "delirante".

"No se ponga nervioso, porque llevan ocho años y no son capaces de hacerlo", le ha replicado Bravo. Cuerpo ha insistido: "Cuando uno pone objetivos tan ambiciosos, lo mínimo es poner medidas para lograrlo, si no, nos estamos engañando". El representante del PP ha respondido que su partido se plantea alcanzar esas cifras mediante la productividad y la competitividad.

Sobre los salarios, Bustinduy ha afirma que confía "en la inteligencia política de la gente en España", y ha preguntado: "¿Alguien cree que el SMI habría pasado de 735 a 1.250 euros si no fuera por Yolanda Díaz?", quien, ha dicho, ha peleado contra viento y mareo con las patronales.

Y, de nuevo, Figaredo ha culpado a la inmigración al decir el salario más frecuente ha caído "en parte culpa de una política de inmigración masiva" que ha llevado a cabo el Gobierno en "connivencia con la patronal". Así, ha apuntado que hay que volver "a una economía productiva".

"Ustedes han decidido acabar con la industria de España", ha dicho a los ministros presentes. "La realidad es que ponen palos en las ruedas a los productores mientras abren las puertas a la competencia desleal de productos de fuera", ha añadido. Frente a esto, Bustinduy le ha recordado que votó en contra de las ayudas para proteger los intereses productivos de los españoles frente a los aranceles que impuso Donald Trump.

Broche final con los minutos de oro

En el broche final del debate, los minutos de oro que han tenido los representantes para pedir el voto por sus partidos, Bravo ha apelado al "cambio" frente al "miedo" propagado desde la izquierda. Figaredo ha reivindicado su prioridad nacional frente a una España que "no funciona" por "una casta corrupta y una inmigración masiva".

Desde la izquierda, Bustinduy se ha centrado en la vivienda y lo público frente a la ola ultra: "Si no quieres que España sea un vasallo de Trump, vota a Frente Amplio". Y Cuerpo ha presumido de la gestión económica del Gobierno y ha afirmado que "está en riesgo todo" lo que han construido.

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