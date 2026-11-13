LASEXTA DEBATE
Bustinduy centra su minuto de oro en la vivienda y lo público frente a la ola ultra: "Si no quieres que España sea un vasallo de Trump, vota a Frente Amplio"
¿Qué ha dicho? El portavoz de campaña de la formación de Ada Colau ha apelado a los servicios públicos en su intervención final y a la gente que cree "que todo el mundo tiene derecho a una casa pero nadie a tener 100 y a vivir de los demás".
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Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, utilizó su minuto de oro en el debate de laSexta para abordar la crisis de la vivienda y defender lo público ante la ola ultraderechista. Subrayó la importancia de votar por Frente Amplio y Ada Colau para evitar que España se convierta en un "vasallo de Trump y Netanyahu". Destacó la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y criticó la acumulación de propiedades. Además, enfatizó la importancia de lo público, mencionando la falta de plazas en escuelas y la demora en citas médicas. Finalmente, abordó la defensa de las pensiones frente a intereses privados.
* Resumen supervisado por periodistas.
Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, ha centrado su minuto de oro en el debate de laSexta en la crisis de la vivienda y en la defensa de lo público frente a la ola ultraderechista internacional. "Si no quieres que España sea un vasallo de Trump y de Netanyahu, tu voto es para Frente Amplio y para Ada Colau, un voto como una casa", ha dicho.
Y es que el ministro de Consumo ha hecho de lo social el epicentro de su intervención final, con atención especial a la vivienda: "Si crees que todo el mundo tiene derecho a tener una casa pero nadie a tener 100 y a vivir de los demás. Si no puedes comprarte o alquilar un piso en el barrio donde creciste. Si estás harta del ruidito de las maletas cuando vuelves a casa y tardas más de una hora en llegar al curro. Si has tenido que cambiar de colegio a tus hijos porque no has tenido dinero para pagar el alquiler".
Luego, lo público: "Si te has quedado sin plaza en la escuela o sin residencia para tus padres, o si llegas meses esperando la cita con el especialista. Si has pasado frío en el instituto o la universidad y te duele ver cómo muelen a palos a tus profesores por salir a defender la educación pública".
El tercer punto de su minuto final, las pensiones: "Si crees que después de toda una vida trabajando no hay derecho a que estos buitres vengan a hacer negocio con tu pensión".
Y, para terminar, la mención a EEUU y a Israel. A Washington y a Tel Aviv, para apelar al votante que no quiere que España "sea un vasallo de Trump y de Netanyahu".
La conclusión de Bustinduy, en su petición al electorado, es el "voto para Frente Amplio y para Ada Colau": "Un voto como una casa".
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