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Figaredo (Vox) acusa a Sumar de "colocar entera" a la cúpula de Renfe: "Reemplazar a técnicos por amigotes tiene consecuencias"

Los detalles El portavoz de Economía de Vox ha asegurado en el debate de laSexta que si llega al Gobierno, invertirán "de forma directa" en infraestructuras.

José María Figaredo, portavoz de Economía de Vox, en el debate de laSexta.
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El portavoz de Economía de Vox, José María Figaredo, ha asegurado que si Vox llega al Gobierno invertirá "de forma directa" a las infraestructuras de España tras los accidentes ferroviarios ocurridos en los últimos meses. En este sentido, ha acusado a Sumar de haber "colocado" a la cúpula actual de Renfe, asegurando que "reemplazar a los técnicos por los amigotes del partido tiene consecuencias".

Durante su primera intervención en 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', que ha versado sobre las iniciativas de cada partido en infraestructuras, el portavoz de Vox ha criticado que "la situación de las líneas de Alta Velocidad y de todas las infraestructuras de España son consecuencia de muchos años", añadiendo que la financiación ha bajado "a niveles que empiezan a ser peligrosos".

Según ha expresado Figaredo, a la falta de financiación "se suma que la corrupción de este Gobierno mata". Ha criticado que cuando José Luis Ábalos dejó el Ministerio de Transportes, su sucesor, Óscar Puente dijo que iba a hacer "una auditoría y una comisión investigadora", pero no hizo "Nada".

"El Gobierno no ha hecho nada. Vieron lo que sucedió hace prácticamente un año, un accidente mortal en el que fallecieron españoles en las vías, y ese Gobierno, en el que Cuerpo y Bustinduy estaban sentados, decidieron no hacer nada. No hicieron preguntas, no pidieron que se cambiase la política con respecto a las inversiones del ferrocarril", ha reprochado.

En esta línea, ha asegurado que "cúpula de Renfe ha sido colocada por Sumar". "Reemplazar a los técnicos por los amigotes del partido tiene consecuencias, y las consecuencias son las vidas de los españoles", ha espetado. También se ha referido a los casos abiertos contra Ábalos, esgrimiendo que "ligadas al Ministerio de Fomento estaban empresas en las que estaban contratadas algunas de las amantes de Ábalos".

Reclama más inversión

En lo que respecta a las medidas de Vox para cambiar esta situación, Figaredo ha afirmado que, si gobiernan tras las elecciones del 29N, invertirán "de forma directa lo que haga falta".

"Las infraestructuras (las ferroviarias, eléctricas e hídricas) en España están infrafinanciadas. Tendremos que hacer una auditoría, ver qué agujero dejan, cuántas son las facturas que quedan por pagar dentro de cada dependencia y a partir de ahí empezar a actuar y cuantificar cada céntimo", ha dentenciado.

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