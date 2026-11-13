El Gobierno acuerda la tramitación urgente del decreto para revalorizar las pensiones entre un 3% y un 4%

Los detalles "Arranca la maquinaria para subir las pensiones", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha acordado este viernes que el futuro decreto ley de revalorización de las pensiones para 2027 se tramite por la vía de urgencia, lo que agilizará esa subida una vez que se conozca el dato de inflación de noviembre y se apruebe la norma correspondiente.

"Arranca la maquinaria para subir las pensiones", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Este es el primer paso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley de la cantidad exacta de la revalorización general y de las pensiones mínimas", ha añadido.

El porcentaje exacto de subida de las pensiones en 2027 se fijará una vez se conoza a finales de este mes el dato de inflación de noviembre. La ley establece que la subida a aplicar será la media de inflación de los 12 meses anteriores hasta el dato de noviembre, una cifra que será publicada por el INE el viernes 27 de noviembre.

Con las previsiones de Funcas, que estima una inflación del 4,6 % en octubre y del 4,4 % en noviembre, la subida aproximada de las pensiones rondaría el 3,52 %.

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