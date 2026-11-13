La lluvia marcará el sábado en buena parte de España, con tormentas en Cataluña y Andalucía

Un hombre cruza este viernes el parque de la Florida en Vitoria bajo la lluvia.

Durante el fin de semana predominarán los cielos nubosos y las precipitaciones en todo el país, que serán más frecuentes en el oeste del sistema Central y en zonas de montaña.

Este sábado, España experimentará inestabilidad meteorológica con lluvias generalizadas, especialmente en el litoral sur de Cataluña y Andalucía occidental, donde podrían presentarse tormentas. Predominarán cielos nubosos, salvo en el sureste y Baleares, que tendrán cielos despejados o con claros por la tarde. Las precipitaciones serán más intensas al oeste del sistema Central, y prácticamente nulas en el sureste, Baleares y Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico y alto Ebro, mientras que descenderán en el Pirineo y litorales del Mediterráneo norte. Los vientos soplarán del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en el sureste peninsular y Galicia.

Este sábado continuará la situación de inestabilidad en la práctica totalidad de España, con precipitaciones generalizadas en la mayor parte del país que en puntos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental podrán ir acompañadas de tormenta. Predominarán los cielos nubosos salvo en regiones mediterráneas, del Cantábrico oriental y del interior nordeste –con intervalos nubosos–; y únicamente el extremo sureste y Baleares quedarán con cielos poco nubosos o despejados con tendencia general a abrir claros vespertinos, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones serán prácticamente generalizadas, con mayores acumulados al oeste del sistema Central, menos probables en el entorno del Ebro y en mayor parte del Mediterráneo, y prácticamente inexistentes en extremo sureste, Baleares y Canarias. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en el Cantábrico y alto Ebro y descenderán en el Pirineo y litorales del Mediterráneo norte; las mínimas descenderán ligeramente, con heladas débiles en zonas altas de los Pirineos y nevadas en montañas por encima de 2.200/2.400 metros.

Soplará viento del oeste y suroeste en la península y Baleares, en general moderado en las islas, litorales, ambas mesetas y zonas aledañas, y flojo en el resto, aunque con posibilidad de intervalos fuertes en litorales del sureste peninsular y de Galicia. En Canarias, en cambio, el viento será de flojo a moderado.

El tiempo, comunidad a comunidad

GALICIA: Se espera un tiempo nuboso con apertura de claros esporádicos vespertinos; probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en zonas altas de interior y litorales de A Coruña y Pontevedra; precipitaciones débiles; descenso de mínimas en el litoral al norte de Finisterre y aumentos de máximas en zonas elevadas del norte de Lugo; con viento flojo y moderado del suroeste.

ASTURIAS: Al igual que el Galicia, nuboso con apertura de claros esporádicos vespertinos; probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en zonas altas de interior; precipitaciones débiles; mínimas en descenso en el litoral, máximas en aumento ligero, más acusado en zonas bajas del interior; viento flojo del oeste que rolarán a suroeste con intervalos de moderado.

CANTABRIA: Tiempo nuboso; probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de interior; lluvias débiles; mínimas en descenso en el litoral, máximas en aumento ligero; viento flojo, del oeste en el litoral y variable en el interior.

PAÍS VASCO: Parecido a Cantabria, cielo nuboso; probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de interior; precipitaciones débiles o moderadas por la tarde; mínimas en descenso en el litoral, máximas en aumento, más acusado en mitad norte; viento flojo, del oeste en litoral y del sur y suroeste en interior.

CASTILLA Y LEÓN: Nublado; con probabilidad de bruma y niebla matinal en cotas altas; precipitaciones frecuentes, ocasionales en el noroeste, sin descartar que sean persistentes en extremo sur durante primera mitad del día; aumento de máximas en extremo norte, el resto en ligero descenso; viento del suroeste, flojo o moderado, con alguna racha de fuerte en montañas del este.

NAVARRA: Depende de la zona. Nuboso en mitad norte y con intervalos nubosos en la sur; probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del norte; precipitaciones matinales débiles o moderadas en el Pirineo que se extenderán al resto de la comunidad por la tarde, menos frecuentes en ribera del Ebro. Mínimas en descenso, máximas en descenso en Pirineo y en aumento en el resto, más acusado en ribera del Ebro; viento flojo del sur con intervalos moderados en zonas elevadas de la mitad norte.

LA RIOJA: Intervalos nubosos; probabilidad de bruma o niebla matinal; precipitaciones débiles aunque sin descartar que sean moderadas, tendentes a remitir al final del día; mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso; viento variable flojo en el valle, del suroeste moderado en la sierra.

ARAGÓN: En el Pirineo, muy nuboso con precipitaciones persistentes en valles del sur, pero en el resto intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en sistema Ibérico; descenso de máximas en Pirineo; y viento flojo variable, con intervalos de sur y suroeste moderado en Pirineo y sistema Ibérico.

CATALUÑA: Lluvias según la zona. En la mitad occidental nuboso o muy nuboso con probabilidad de precipitaciones que, en el extremo sur, puede ir con chubascos tormentosos fuertes; mientras que en la otra mitad, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles; descenso de máximas en Pirineo occidental; y viento flojo variable.

EXTREMADURA: intervalos nubosos, más abundantes en mitad norte, donde las precipitaciones serán más frecuentes, especialmente en zonas de montaña; en el resto, precipitaciones débiles y ocasionales; ligero descenso de temperaturas; y viento del sur y suroeste, flojo o moderado.

COMUNIDAD DE MADRID: Nuboso, con predominio de nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de bruma y niebla en la Sierra; lluvias débiles o moderadas con tendencia a remitir en últimas horas, más frecuentes en horas centrales y más intensas en la Sierra; descenso de temperaturas en el oeste de la Sierra; viento flojo del suroeste más intenso en primera parte del día.

CASTILLA-LA MANCHA: Cielo nuboso, especialmente por la mañana, y vespertina salvo en sureste, donde se formará bruma y niebla en zonas de sierra y montaña. Lluvias débiles que remiten por el oeste a últimas horas, pero más frecuentes e intensas en zonas de sierra y montaña; ligero descenso de temperaturas; y viento flojo del suroeste, más intenso en primera mitad del día, moderado en el suroeste en horas centrales.

COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el interior, sin descartar en el resto de manera débil; ligero descenso de temperaturas y viento flojo con intervalos de moderado del oeste.

REGIÓN DE MURCIA: Poco nuboso con intervalos de nubes medias; presencia de nubes bajas matinales con probable bruma y niebla; ligero descenso de temperaturas; y viento flojo del oeste, ocasionalmente moderado.

BALEARES: Poco nuboso, con algunos intervalos nubosos por la tarde, sin descartar algún chubasco nocturno débil y ocasional; temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ligero ascenso; con viento moderado del oeste y suroeste.

ANDALUCÍA: Intervalos nubosos; bruma y niebla; precipitaciones moderadas, más intensas en vertiente atlántica, donde pueden ser fuertes y persistentes; ligero descenso de temperaturas; viento flojo del suroeste, ocasionalmente moderado; y poniente moderado en el litoral mediterráneo oriental, con intervalo de fuerte.

CANARIAS: Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, más probables en La Palma y zonas interiores de Tenerife; pocos cambios de temperatura; y viento flojo del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde.

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