Cuerpo (PSOE) reprocha a Bravo (PP) tras proponer una nueva ley de suelo: "Ya la podríais estar aplicando en las comunidades autónomas"

Los detalles "El plan de Feijóo es construir un millón de viviendas, pero la letra pequeña de ese plan la va a escribir Vox, y eso me preocupa", ha afirmado el representante del PSOE en el debate económico de laSexta.

En el debate económico de laSexta sobre la crisis de la vivienda, el vicepresidente Carlos Cuerpo y Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, protagonizaron un tenso intercambio. Bravo argumentó que la falta de construcción de vivienda nueva, atribuida a la ley del suelo, es una de las causas principales del aumento de precios. Criticó al Gobierno por no lograr apoyo para su propuesta, mientras que el PP presentó una ley aprobada en el Senado. Cuerpo respondió que las competencias de vivienda son autonómicas y expresó preocupación por la influencia de Vox en el plan del PP de construir un millón de viviendas.

El vicepresidente Carlos Cuerpo y el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, han protagonizado uno de los momentos más tensos del debate económico de laSexta por la crisis de la vivienda. Bravo ha asegurado que una de las principales causas de las subidas de precios de los últimos años es la falta de construcción de vivienda nueva, algo que ha achacado directamente a la ley del suelo.

El representante 'popular' ha recordado que "el Gobierno trajo una ley del suelo y no consiguió ni siquiera el apoyo de sus socios", señalando a la negativa del PNV a respaldar la propuesta.

"Nosotros hemos presentado una ley del suelo que se aprobó en el Senado y ustedes han vetado", ha añadido Bravo, que ha afirmado que "el único que ha puesto encima de la mesa un proyecto de vivienda es Feijóo".

"Ya la podríais estar aplicando en las comunidades autónomas", ha respondido el vicepresidente Carlos Cuerpo en relación a esa ley que el PP presentó en la cámara alta, recordando que la mayor parte de las competencias en materia de vivienda están en manos de los gobiernos autonómicos.

"El plan de Feijóo es construir un millón de viviendas, pero la letra pequeña de ese plan la va a escribir Vox, y eso me preocupa", ha añadido Cuerpo sobre la política de vivienda propuesta por el PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.