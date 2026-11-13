Bravo (PP) promete un millón de viviendas nuevas y Bustinduy (FA) asegura que ya existen: "Hemos encontrado 1,3 millones de casas para que pasen a alquiler"

Juan Bravo (PP) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) debaten sobre la vivienda. Mientras el primero propone la construcción de un millón de viviendas a lo largo de la legislatura, Bustinduy defiende un "impuesto a la acumulación de viviendas" que liberaría 1,3 millones.

Juan Bravo (PP) explica la propuesta del PP en materia de vivienda, basada en "construir, facilitar y proteger". En este sentido, habla de "construir un millón de viviendas en la primera legislatura". Para ello, llevarían a cabo una modificación de la ley del suelo y una "ley antiokupas que impida que se okupen las casas y que el propietario no tenga seguridad jurídica", algo que, según él, "ha hecho desaparecer 400.000 viviendas del mercado de alquiler".

Por otro lado, propone medidas como bajar el IVA en un 60 % en transmisiones patrimoniales, una "hucha hogar joven para los jóvenes" con 2.000 euros al año y deducciones fiscales para prorrogar los contratos tres años más.

"¿Cómo va un joven a competir para comprar una vivienda a los precios de mercado actual con los fondos de inversión que vienen y la compran a tocateja?", le responde Pablo Bustinduy (Frente Amplio), que asegura que han encontrado "1,3 millones de viviendas para que pasen al alquiler para la clase trabajadora".

Esto se conseguiría, según el actual ministro de Consumo, con un "impuesto a la acumulación de viviendas" donde "a partir de la cuarta vivienda en alquiler va a haber un impuesto del 10 % sobre el valor total de las viviendas, de manera que no les salga a cuenta especular en vivienda". "Que inviertan en otra cosa si quieren ganar dinero, en algo productivo que cree empleo", sentencia.

Bustinduy también considera que "hay que construir", pero "vivienda pública a perpetuidad, no para regalársela a sus amigos en Alicante", comenta a Bravo, al que también recuerda los 7 millones de dinero público "de todos y todas" para "comprarle un ático de lujo a la presidenta de la Comunidad de Madrid enfrente de la casa de su madre, mientras a las familias madrileñas las están expulsando de sus barrios para llenarlos de pisos turísticos ilegales".

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