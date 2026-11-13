Figaredo (Vox) reivindica su prioridad nacional frente a una España que "no funciona" por "una casta corrupta y una inmigración masiva"

Los detalles El diputado de Vox ha cerrado su intervención en el debate electoral de laSexta afirmando que "hay esperanza" para lograr "una España en la que los españoles vayan primero" tras las elecciones del 29N.

José María Figaredo, portavoz de Economía de Vox, ha utilizado su minuto de oro en 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' para defender una España donde "los españoles vayan primero" y el esfuerzo permita una vida digna. Figaredo criticó la situación actual del país, mencionando problemas como la inalcanzable vivienda, una educación deteriorada y empleos que no aseguran estabilidad económica. Atribuyó estos problemas a una "casta corrupta", la inmigración masiva y una fiscalidad opresiva. A pesar de esto, expresó esperanza en que, si Vox gana las elecciones, se logrará una "España del sentido común".

José María Figaredo ha reivindicado en su minuto de oro de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' reivindicando "una España en la que los españoles vayan primero" y en la que "el esfuerzo permita ahorrar, adquirir una vivienda, formar una familia, vivir seguros y disfrutar de unos servicios dignos".

El portavoz de Economía de Vox ha afirmado en su última intervención que "todos tenemos la sensación de que España no funciona" debido a "una vivienda inalcanzable, la educación rota y que tener un trabajo o dos ya no te garantiza llegar a fin de mes". Ha lamentado que "el ascensor social está desaparecido", sosteniendo que "los servicios empeoran, listas de espera, trenes que descarrilan, apagones tercermundistas, hasta Ceuta invadida".

El diputado de Vox ha achacado esta situación a "una casta corrupta que se ha apropiado del Estado, una una inmigración masiva que lo colapsa todo, una maraña de normas ideológicas que destruye las empresas y ataca a nuestro empleo y nuestro campo". También, ha expresado, por "una fiscalidad que asfixia a las familias".

Sin embargo, para el candidato de Vox a las elecciones generales del 29N "hay esperanza". Ha concluido su participación en el debate electoral haciendo referencia a la prioridad nacional de Vox, afirmando que si gana el partido liderado por Santiago Abascal, se podrá lograr "una España en la que los españoles vayan primero, una España del sentido común".

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