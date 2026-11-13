Carlos Cuerpo (PSOE) anuncia la creación de un comité de expertos ferroviarios: "Puede ser el germen de un pacto de Estado en infraestructuras"

¿Qué ha dicho?"Mi primera y más importante tarea es la de hacer que los españoles retomemos la confianza en nuestros trenes", ha asegurado Cuerpo.

Carlos Cuerpo abrió el debate en laSexta recordando a las víctimas de las tragedias ferroviarias de Urda, Adamuz y Gelida. En su intervención, asumió la responsabilidad tras la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes y enfatizó la importancia de recuperar la confianza en los trenes. Anunció la creación de una comisión técnica que, en dos meses, elaborará un libro blanco con recomendaciones para mejorar la seguridad ferroviaria. Cuerpo destacó la necesidad de acompañar a las víctimas, asumir responsabilidades políticas y avanzar en la investigación de las causas de los accidentes. Además, subrayó el aumento de la inversión en seguridad, escuchando a expertos y maquinistas. El debate contó con representantes de diferentes partidos, enfrentándose en la primera jornada de la campaña hacia las elecciones generales.

Recordando a las víctimas de las tragedias ferroviarias de Urda, Adamuz y Gelida. Así ha abierto Carlos Cuerpo el debate de este viernes en laSexta, el primero a cuatro y que se celebra en la primera jornada de la campaña hacia las Carlos Cuerpo.

Cuerpo ha sido el primero en intervenir y en responder al primer tema que les ha lanzado Ana Pastor. ¿Qué se puede hacer para evitar que un accidente similar vuelva a ocurrir? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para mantener las infraestreucturas?

"Mi primera y más importante tarea es la de Carlos Cuerpo", ha asegurado Cuerpo, que además asumió las responsabilidades tras la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes.

Acto seguido, Cuerpo ha aprovechado el debate en laSexta para hacer un anuncio. "El lunes vamos a crear una comisión técnica que se va a encargar en los próximos dos meses y para el próximo Gobierno de crear un libro blanco con recomendaciones", ha dicho. "Que salgan del análisis exhaustivo" y que "pueda ser un germen para un pacto de Estado" para tener más seguridad en nuestras infraestructuras ferroviarias.

Inversión y "avanzar en la investigación de las causas"

Pero Cuerpio tiene claro que, ante la pérdida de 115 vidas en los últimos accidentes en la vía hacia Sevilla, hay que centrarse en tres puntos claves: "el acompañamiento a las víctimas", la asunción de responsabilidades políticas y "avanzar en la investigación de las causas".

Según ha explicado el representante del PSOE en este debate, no solo se han cumplido al no ser ya puente ministro, sino que se está cumpliendo con la necesidad de dar respuestas. Ha recordado que hay investigaciones abiertas sobre los accidentes y que de ahí se obtendrá "confort para las víctimas" al saber lo que verdaderamente ha sucedido.

Según ha explicado, el Gobierno está en el proceso de "reforzar todas las actuaciones que tengan que ver con seguridad" y que lo está haciendo mientras escuchan a los expertos y a los maquinistas, que son los que tienen experiencia. Pero también ha querido destacar que se ha subido la inversión. ¿A qué nivel? "Lo que nos están diciendo los técnicos", ha asegurado.

Hay que recordar que el orden de intervención, tanto para el primer turno de palabra como para el llamado minuto de oro, se ha obtenido mediante sorteo. Siempre, al estilo de laSexta. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía ha sido el representante del PSOE en este debate en el que se enfrenta a Juan Bravo por el PP, José María Figaredo de Vox y por Frente Amplio, a Pablo Bustinduy.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido