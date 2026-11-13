Cuerpo (PSOE) acusa al PP de "alarmar" con las pensiones y Bravo responde: "Si en tres años las condiciones cambian, Sánchez le puede bajar las pensiones"

El contexto El vicesecretario de Hacienda del PP asegura que el real decreto de la reforma del sistema de pensiones dice que "si las cuentas no les salen, a los pensionistas les bajarán las pensiones".

La sostenibilidad del sistema de pensiones es un tema central en la campaña electoral, generando un enfrentamiento entre Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, y Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, en 'laSexta Debate'. Cuerpo acusó a Bravo de alarmar a la población al sugerir que el PSOE podría reducir las pensiones si la economía no mejora, defendiendo que el Gobierno garantiza su actualización y sostenibilidad. Bravo, por su parte, afirmó que el Real Decreto 2/2023 permite bajar las pensiones si las cuentas no cuadran, asegurando que el PP no reducirá el poder adquisitivo de los pensionistas si llega al poder.

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los temas que preocupan a la ciudanía y que es debatido en la campaña electoral. Este asunto ha provocado un rifirrafe entre el vicepresidente primero Carlos Cuerpo y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'.

Cuerpo, en representación del PSOE, ha acusado a Bravo de "alarmar" diciendo que los socialistas podrían bajar las pensiones si no va bien la economía. "Ustedes han tirado la piedra diciendo que el sistema de pensiones estaba en una situación complicada. Lo hacen así con todo. Alarman", ha criticado Cuerpo.

El también ministro de Economía ha asegurado que "han visto que habían metido la pata y han escondido el brazo y ahora se tienen que estar desdiciendo". "Frente a esto, un Gobierno que garantiza las pensiones en su actualización y en su sostenibilidad", ha defendido.

Por su parte, Bravo ha asegurado que "si en tres años sus condiciones cambian y gobierna Sánchez o el señor Cuerpo, a ustedes les pueden bajar las pensiones". Así lo ha indicado, haciendo referencia al Real Decreto 2/2023 de reforma del sistema de pensiones. "Pone que si las cuentas no les salen, a ustedes, pensionistas, les bajarán las pensiones", ha incidido Bravo.

El diputado 'popular' ha afirmado que si gobierna el PP no bajará el poder adquisitivo de los pensionistas, ante las preguntas de Cuerpo sobre qué medidas tomarán para lograrlo.

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