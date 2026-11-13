Economía, vivienda, crisis en Ceuta y migración: los diferentes discursos de los candidatos frente a Jordi Wild

Los detalles Jordi Wild, el youtuber más seguido del mundo en castellano, ha podido entrevistar a tres de los candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha pasado unas horas con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y con Ada Colau como parte de la campaña que también se hace en redes.

Jordi Wild, el youtuber más seguido en castellano, ha entrevistado a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau en el marco de la campaña electoral para el 29N. Durante las conversaciones, se abordaron temas clave como la economía, la vivienda y la crisis migratoria en Ceuta. Sánchez defendió los logros económicos de su gobierno, mientras que Feijóo criticó los datos oficiales y prometió actualizar las pensiones. Colau abogó por una reforma fiscal más equitativa. En cuanto a la vivienda, Sánchez y Colau coincidieron en la importancia del derecho constitucional, aunque discrepan sobre la ley del suelo. Feijóo y Colau también expresaron críticas hacia Marruecos en el contexto de la crisis migratoria. En cuanto a definiciones personales, Colau describió a Feijóo como un "hombre de derechas sincero", mientras que Sánchez lo calificó como un "conservador del siglo XX".

El youtuber más seguido del mundo en castellano, Jordi Wild, ha pasado unas horas con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y con Ada Colau. Los ha podido entrevistar como parte de la campaña para las elecciones del 29N y así hemos descubierto que hay varios temas por los que se ha preguntado a los tres candidatos a la presidencia. Cuestiones muy útiles para apreciar sus diferentes discursos en temas clave como Ceuta, vivienda o pensiones.

Porque sentado ya en uno de los escritorios más famosos de internet, el de Willd, Sánchez ha defendido uno de los temas caldentes: cómo va la economía española. "Creo sinceramente que hoy España vive uno de sus mejores momentos de la historia democrática", ha sido la respuesta del actual presidente del Gobierno.

Sin entrar en datos, Sánchez se ha limitado a defender sus propuestas. "Dije que iba a subir el salario mínimo interprofesional y lo he hecho", ha recordado. "Dije que iba a revalorizar las pensiones y lo he hecho", ha añadido a modo de repaso de sus actuaciones económicas.

Al compromiso de las pensiones se ha suscrito Feijóo, pues se ha comprometido a actualizarlas si llega a la Moncloa como candidato del Partido Popular. "Yo me comprometo a la actualización de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo", ha dicho.

Y eso que no ve la economía tan bien como Sánchez. Hasta el punto que ha llegado a decir: "No me creo esos datos". "La productividad en España ha bajado (…) Lo que se ha incrementado son los más de 4 millones de ciudadanos, mayoritariamente inmigrantes".

La que ha pedido sacrificios ha sido Ada Colau. Concretamente, que lo hagan los ricos. "Lo lógico es hacer una reforma fiscal donde quien más tiene pague más", ha defendido la candidata a las elecciones generales por Frente Amplio.

De la economía a la vivienda

En vivienda, la izquierda comparte visión. "Lo que es sagrado no es el mercado. Lo que es sagrado es un derecho que es constitucional", ha dicho Sánchez, muy en la línea y en el mensaje de Colau, que cree que "quien quiera especular que se vaya a otra parte".

La izquierda coincide hasta que les tocan el tema del suelo, el de construir más viviendas. O, en palabras de Sánchez: "Necesitamos modificar la ley del suelo. Esa es la discrepancia que yo tengo con mi izquierda".

Y en esto, Feijóo parece estar de acuerdo. "Si hacemos un millón de viviendas, crearemos 500.000 puestos detrabajo"

Crisis en Ceuta

Otro de los temas por los que ha preguntado Jordi Wild ha sido Ceuta y la crisis migratoria que allí se vive. En este asunto, el PP continua señalando a Marruecos. Feijoó ha mantenido su discurso. "No podemos considerar a Marruecos como un aliado estratégico de la Unión Europea cuando Marruecos invade la Unión Europea". Y coincide Colau. "Yo creo que es imposible que se produjera lo de Ceuta sin que Marruecoseh lo permitiera".

Sánchez por su parte, pasa por no señalar al Ejecutivo marroquí e en inisistir en la tesis de las noticias falsas. "Hubo un bulo, una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo".

Migración

En temas de migración los populares agitan tesis de la ultraderecha. Porque Feijóo ha llegado a decir que "hay medio millón de inmigrantes cobrándo sin haber trabajado una sola hora en el último año".

El PSOE lo rebate, dejando claro que los migrantes "no nos quitan el puesto de trabajo, como dicen en la ultraderecha". Mientras Ada Colau no ve ningún problema. "Yo afirmo que no es un problema la migración", ha sentenciado la candidata de Frente Amplio.

Así se definen entre ellos

Otra de las preguntas que se han repetido en todas las entrevistas de Wild ha sido más bien un ejercicio: que se definan los unos a los otros.

Colau ve a Feijóo como un "hombre de derechas bastante sincero" y de Sánchez cree que "sin presión no hace políticas progresistas".

Sánchez considera que Colau es una "activista" y que Feijóo es un "conservador del siglo XX".

Por último, Feijoó siente que el presidente del Gobierno es "una gran decepción" y que Colau "hizo muy mal la gestión de Barcelona".

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