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LASEXTA DEBATE

Figaredo (Vox) dice que las pensiones "no son sostenibles" por "la migración masiva" y Bustinduy estalla: "Han votado contra la actualización cuatro veces"

¿Qué ha dicho? "Si nosotros formamos parte de un futuro Gobierno, garantizamos que las pensiones se cobrarán sea como sea, y no solo por nuestros mayores, sino también por tantos jóvenes", promete el de Vox.

Figaredo (Vox) dice que las pensiones "no son sostenibles" por "la migración masiva" y Bustinduy estalla: "Han votado contra la actualización cuatro veces"
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Vox lo tiene claro. El problema del acceso a la vivienda en España es de las personas migrantes. Así lo ha dicho José María Figaredo en el debate de laSexta, el primero que se celebra y que coincide con la jornada inicial de campaña electoral para el 29N. Según ha explicado, el sistema de pensiones "no es sostenible" por "la migración masiva" que llega a nuestro país.

Preguntado por si la formación de extrema derecha actualizará las pensiones según el IPC, Figaredo ha asegurado: "Si nosotros formamos parte de un futuro Gobierno, garantizamos que las pensiones se cobrarán sea como sea, y no solo por nuestros mayores, sino también por tantos jóvenes que están auténticamente atemorizados porque ven que es un sistema que cada vez tiene peor pinta".

Y se ha comprometido a revalorizarlas, acusando al Ejecutivo de haber "vaciado la caja de las pensiones". Ha sido entonces cuando se ha producido un rifirrafe entre Figaredo y el representante en este debate de Frente Amplio, Pablo Bustinduy.

"Han votado contra la actualización cuatro veces", ha saltado Bustinduy. "Usted ve que la gente entienda que Vox ha votado cuatro veces contra actualizar las pensiones y hoy dice 'por supuesto'. Usted ha defendido, que le he escuchado yo, un sistema mixto de pensiones".

Ante esto, el de Vox ha sentenciado que los de izquierdas "no atacan el problema de fondo" aunque "saben que el sistema, tal y como ustedes lo están gestionando, no es sostenible".

"Es precisamente esa inmigración masiva la que está socavando la viabilidad del sistema", ha vuelto a insistir Figaredo.

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