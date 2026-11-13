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LASEXTA DEBATE

Bravo asegura que el PP subirá el salario medio a 50.000 euros ante un Cuerpo (PSOE) escéptico: "¿Pero cómo? Es una lista de deseos"

Los detalles Mientras Juan Bravo cree que "el salario mínimo debe salir del acuerdo entre la patronal y los sindicatos". Hay que respetarlo", el vicepresidente Carlos Cuerpo ha recordado que esa no es la normativa a seguir.

Bravo asegura el PP subirá el salario medio a 50.000 euros ante un Cuerpo (PSOE) escéptico: “¿Pero cómo? Es una lista de deseos”

Si el PP llega a la Moncloa, si gana las elecciones del 29 de noviembre y consigue formar gobierno, prometen subir el salario medio a 50.000 euros. Esta ha sido una de las grandes propuestas hechas por los populares en el primer debate de esta campaña y que se ha celebrado en laSexta.

"El salario mínimo debe salir del acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Hay que respetarlo", ha asegurado Juan Bravo como representante de los populares en este debate. Acto seguido, el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha tenido que interrumpirle. No ha podido esperar a su turno de palabra para asegurar que lo que plantea el PP no es lo marcado. "Fíjese que esa no es la normativa", ha alertado.

"Esa es la costumbre que había hasta ahora", ha insistido Bravo, que considera que "el salario mínimo debería ser residual" porque el principal objetivo debería ser que "la gran mayoría de españoles cobrase más". Sobre todo si tenemos en cuenta el aumento de los precios de los productos y de la vivienda.

Por ello ha explicado que, si Alberto Núñez Feijóo es presidente, el salario subirá. "Si hoy el salario medio está en unos 30.000 euros, dentro de dos legislaturas estaremos en 50.000 euros", ha anunciado Bravo.

"¿Pero cómo lo van a hacer?", ha sido la pregunta que más le ha hecho Cuerpo al popular, pues cree que está lanzando "una lista de deseos" que no pueden plantearse económicamente.

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