Figaredo anuncia "la primera medida" de Vox en materia de vivienda: "Que las personas que cometen delitos regresen a sus países"

El contexto El portavoz de Vox evita dar cifras concretas sobre el número de viviendas que quiere construir su partido si llega al Gobierno y pone el foco en el exceso de demanda "como consecuencia de la política migratoria".

Vox planea abordar el problema de la vivienda en España mediante la "remigración", según José María Figaredo, portavoz de Economía del partido. Esta medida busca que las personas que cometen delitos en España regresen a sus países de origen. Figaredo, en 'laSexta Debate', destacó que uno de los principales problemas es el aumento de la demanda debido a la política migratoria actual. Vox considera que antes de construir nuevas viviendas, es crucial controlar la demanda generada por la inmigración masiva. Figaredo subrayó que con el actual ritmo de construcción y la entrada de inmigrantes, no es posible satisfacer la demanda.

La primera medida que aplicará Vox para solucionar el problema de la vivienda en España será "la remigración": "Que todas aquellas personas que están en España cometiendo delitos, regresen a sus países". Así lo ha expresado el portavoz de Economía del partido, José María Figaredo, en 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'.

Preguntado por cuántas viviendas va a construir la formación de Santiago Abascal si llegan al Gobierno tras el 29N, Figaredo ha apuntado que uno de los problemas principales es "un crecimiento desmesurado de la demanda como consecuencia de una política migratoria".

Esa es precisamente la primera cuestión que quiere atajar Vox, antes de construir. "Hay un exceso de demanda brutal. Si construimos un máximo de 100.000 viviendas al año y entran 1,1 millones de personas nunca jamás vamos a ser capaces de machearlo", ha aseverado Figaredo.

El portavoz de Vox no ha dado cifras sobre cuánta vivienda quiere construir el partido si gobierna y ha insistido en que "antes de pensar en la construcción tenemos que pensar en la demanda que es fruto de esa inmigración masiva que el Gobierno está promoviendo".

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