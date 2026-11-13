Microsoft atribuye a un "problema en una actualización" su caída global de más de 15 horas y anuncia una "recuperación generalizada"

Entre líneas La tecnológica ha negado que los incidentes sean a causa de "actividad maliciosa" y niega que tengan que ver con la ciberseguridad o con la inteligencia artificial.

Microsoft ha identificado la causa de una caída global de más de 15 horas en sus servicios, descartando problemas de ciberseguridad. El fallo se originó durante una actualización previa de la capacidad de la red, revelado tras un cambio reciente. La compañía ha resuelto el problema y está restableciendo el servicio a los clientes afectados. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Microsoft, confirmó que no hubo actividad maliciosa. Microsoft asegura una recuperación generalizada y estabilidad en los servicios, pidiendo disculpas por las molestias causadas. Un informe completo se proporcionará tras la revisión del incidente.

Microsoft ya ha encontrado la causa de esa caída global de más de 15 horas de sus servicios. La compañía ha descartado cualquier problema relacionado con la ciberseguridad y apunta a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

"El incidente se ha debido a un problema surgido durante una actualización previa de la capacidad de la red, que salió a la luz tras un cambio reciente. Hemos solucionado el problema subyacente y seguimos restableciendo el servicio al resto de clientes y regiones", explican con un mensaje en X.

Así pues, la compañía ha descartado que el fallo se haya debido a un problema de ciberseguridad o con la inteligencia artificial.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microfost, ha confirmado que "no había indicios" de que el problema se debiera a una "actividad maliciosa".

Además, la tecnológica apunta a una "recuperación generalizada" y a "una estabilidad en los servicios". "Este proceso ha llevado más tiempo, aunque ha contribuido a garantizar un restablecimiento estable", ha apuntado la marca.

Tras este problema, la compañía ha pedido disculpas por las molestias que hayan podido causar las interrupciones, asegurando que se toma "extremadamente en serio" la responsabilidad que conlleva la confianza en sus servicios.

Para terminar, ha avanzado que se proporcionará un informe completo una vez se haya completado la revisión del incidente.

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