Carlos Cuerpo (PSOE) presume de la gestión económica del Gobierno en su minuto final: "Está en riesgo todo esto que hemos construido"

¿Qué ha dicho? Carlos Cuerpo ha aprovechado su minuto de oro en el debate de laSexta para reivindicar los logros económicos y sociales del Gobierno. "Si queremos seguir con el proceso que llevamos construyendo ocho años, necesitamos el apoyo de la gente", ha dicho al electorado.

"Un mensaje sencillo". Así ha arrancado el actual vicepresidente primero del Gobierno, quien también ocupa los cargos de ministro en las carteras de Economía y Transporte, Carlos Cuerpo, en su minuto de oro del debate de laSexta, el primer encuentro de este tipo en la actual campaña. En su mensaje ha querido hacer un recorrido por algunos de los logros de esta legislatura y pedir el voto para su formación con el objetivo de evitar retrocesos: "Está en riesgo todo lo que hemos construido".

"Todos somos conscientes de que la España de hoy no es la de hace ocho años", ha arrancado. Y a continuación ha señalado que "por primera vez en 40 años" el Gobierno ha sido capaz de "crecer y liderar en crecimiento". Además, ha destacado otros logros paralelos en materias como educación, vivienda o igualdad.

Ha señalado que el crecimiento a nivel macroeconómico se ha compatibilizado con algo que les habían dicho que era "imposible", es decir, cuestiones como "la protección de nuestros hogares, la protección de nuestras empresas, un Estado de Bienestar reforzado, una reducción de la desigualdad". Y a la enumeración ha añadido: "A la vez de un incremento de los salarios y una mejora de la productividad".

"Lo hemos conseguido", ha celebrado, indicando que todas estas conquistas ya son un identificativo español. "Lo hemos conformado como una marca de fortaleza", ha dicho. También ha mencionado que todo esto podría trascender más allá de las fronteras. "España es reconocida no solo por los inversores, sino también por nuestros principales socios a nivel internacional".

Finalmente, ha llamado al voto este 29 de noviembre para "seguir construyendo". "Si queremos seguir con el proceso que llevamos construyendo ocho años, necesitamos el apoyo de la gente", ha dicho contundente. Además, en alusión a una posible derrota, ha lamentado: "Está en riesgo todo lo construido".

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