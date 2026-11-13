Suspendidos todos los vuelos en Estados Unidos debido a “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”

Los detalles La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió la orden de inmovilizar todos los aviones después de informar sobre graves problemas en las comunicaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la inmovilización de aeronaves a nivel nacional por "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad", tras reportar graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. Antes del anuncio, el tráfico aéreo en Chicago ya había sido suspendido por los mismos problemas. La FAA especificó que "todo el tráfico aéreo con salida programada deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso". Además, la gestión de los vuelos internacionales se realizará caso por caso, según indicó la organización.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha emitido este viernes una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional "debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad". Minutos antes, habían informado previamente sobre graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

Poco antes del anuncio, la FAA ya había suspendido el tráfico aéreo en Chicago debido a problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. La agencia ha señalado que "todo el tráfico aéreo con salida programada deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso". La organización indicó que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso. Por el momento no han dado más detalles.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, por su parte, ha explicado en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia. El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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