Juan Bravo (PP) pide el voto para el "cambio" frente al "miedo" propagado desde la izquierda: "Contamos contigo, cuenta con nosotros"

Los detalles El vicesecretario general de Economía del PP ha reivindicado "que los españoles dejen de pagar más y recibir menos" y ha asegurado que "el cambio está basado en construir un millón de viviendas para que los jóvenes se puedan emancipar".

Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, ha instado a los ciudadanos a votar por la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para contrarrestar el "mensaje del miedo" de la izquierda. Bravo recordó el cambio en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno, desestimando los temores por la alianza con Vox. Destacó la necesidad de construir un millón de viviendas para facilitar la emancipación de los jóvenes y mejorar la inversión en seguridad ferroviaria tras tragedias recientes. En economía, prometió una política fiscal en la que los españoles paguen menos y reciban más. Concluyó pidiendo confianza en su partido.

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha pedido en su minuto de oro del debate económico de laSexta el voto a los ciudadanos para la candidatura encabezada por Alberto Núñez Feijóo para contrarrestar el "mensaje del miedo" de la izquierda.

"El mensaje es el mismo que antes, y en Andalucía no hubo miedo, hubo cambio", ha asegurado el representante del PP, recordando su etapa en el Gobierno de Juanma Moreno y el temor que despertó al ser el primer pacto de su partido con Vox, aunque ha insistido en que "el mensaje del miedo no va a funcionar".

"El cambio es necesario, y está basado en construir un millón de viviendas para que los jóvenes se puedan emancipar antes de los 30 años", ha afirmado Bravo, haciendo referencia a la crisis habitacional, que según las encuestas es la primera preocupación de los españoles.

Bravo también ha trasladado a los ciudadanos su compromiso para "que los presupuestos se aprueben cada año y lleguen a los trenes", haciendo referencia a la necesidad de aumentar al inversión en seguridad ferroviaria tras las tragedias de Adamuz y Urda.

En materia estrictamente económica, el representante del Partido Popular ha asegurado que la política fiscal de un hipotético Gobierno de Feijóo consistirá en "que los españoles dejen de pagar más y recibir menos". "Contamos contigo, cuenta con nosotros", ha concluido Juan Bravo en su minuto de oro.

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