Bustinduy (FA) propone invertir 13.000 millones en infraestructuras ferroviarias: "No puede ser que se pongan al servicio de empresas extranjeras"

¿Qué ha dicho? El portavoz de campaña de la formación de Ada Colau ha pedido "escuchar a los trabajadores y a los sindicatos" y apunta que "hay que recuperar la confianza" en unos trenes "que han sido símbolo de orgullo" para España.

Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Consumo, inició el debate de laSexta enviando condolencias por el accidente de tráfico en Urda. Subrayó la importancia de escuchar a los trabajadores y sindicatos, proponiendo una inversión de 13.000 millones en infraestructuras. Destacó el simbolismo de los trenes y la necesidad de recuperar la confianza mediante mejoras. Propuso destinar fondos previstos para aeropuertos a trenes de alta velocidad y Cercanías, criticando la gestión extranjera de infraestructuras ferroviarias tras una inversión de 70.000 millones de euros, abogando por que los trenes sean un servicio público.

Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Consumo, ha comenzado el debate de laSexta entre miembros de la formación de Ada Colau, el PSOE, el PP y Vox con un "mensaje de condolencia para las víctimas y las familias del tráfico accidente de Urda". En su intervención, ha pedido "escuchar a los trabajadores y a los sindicatos" e invertir "13.000 millones en infraestructura".

"Todo el mundo ha hecho una reflexión parecida. Los trenes han sido símbolo de orgullo e identidad, hay que recuperar la confianza e invertir en mantenimiento. En mejora", ha afirmado.

En ese sentido, ha hablado de los "13.000 millones de euros previstos para la ampliación de infraestructuras aeroportuarias": "El modelo turístico ha generado tensión que se paga con el derecho a la vivienda con ciudades convertidas en parques temáticos. Creemos que ese dinero ha de ir a los trenes de alta velocidad y también de Cercanías".

Además, apunta a las empresas extranjeras en cuanto a la gestión ferroviaria: "Nos hemos gastado 70.000 millones de euros en esta infraestructura. No puede ser que eso se ponga a disposición de empresas extranjeras. Los trenes han de ser un servicio público".

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