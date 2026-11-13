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LASEXTA DEBATE

Bustinduy (FA) propone invertir 13.000 millones en infraestructuras ferroviarias: "No puede ser que se pongan al servicio de empresas extranjeras"

¿Qué ha dicho? El portavoz de campaña de la formación de Ada Colau ha pedido "escuchar a los trabajadores y a los sindicatos" y apunta que "hay que recuperar la confianza" en unos trenes "que han sido símbolo de orgullo" para España.

Pablo Bustinduy
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Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Consumo, ha comenzado el debate de laSexta entre miembros de la formación de Ada Colau, el PSOE, el PP y Vox con un "mensaje de condolencia para las víctimas y las familias del tráfico accidente de Urda". En su intervención, ha pedido "escuchar a los trabajadores y a los sindicatos" e invertir "13.000 millones en infraestructura".

"Todo el mundo ha hecho una reflexión parecida. Los trenes han sido símbolo de orgullo e identidad, hay que recuperar la confianza e invertir en mantenimiento. En mejora", ha afirmado.

En ese sentido, ha hablado de los "13.000 millones de euros previstos para la ampliación de infraestructuras aeroportuarias": "El modelo turístico ha generado tensión que se paga con el derecho a la vivienda con ciudades convertidas en parques temáticos. Creemos que ese dinero ha de ir a los trenes de alta velocidad y también de Cercanías".

Además, apunta a las empresas extranjeras en cuanto a la gestión ferroviaria: "Nos hemos gastado 70.000 millones de euros en esta infraestructura. No puede ser que eso se ponga a disposición de empresas extranjeras. Los trenes han de ser un servicio público".

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