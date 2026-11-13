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Avril Lavigne sorprende anunciando el nacimiento de su hija tras un embarazo llevado en secreto

Los detalles La cantante, desaparecida en redes durante todo 2026 hasta ahora, ha compartido tres imágenes en la que la puede ver junto a la bebé: "¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!"

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La cantante canadiense Avril Lavigne ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija, en una noticia inesperada para muchos ya que no había hecho público en ningún momento que estaba embarazada.

"¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!", ha escrito Lavigne, de 42 años, en su cuesta de Instagram en referencia también a la letra de 'Girlfriend', su sencillo que en 2007 alcanzó el número uno en la lista de 'Billboard'.

Acompañando al mensaje, tres fotos en blanco y negro en la que se puede ver a la artista junto a su pareja, de la que no se conoce su identidad, sosteniendo la mano de la pequeña. En otra instantánea, ella abraza contra su pecho a su hija recién nacida. En la tercera imagen se puede ver tres pares de zapatillas de cuadros sobre un monopatín, siendo dos de ellos de adultos y uno de bebé.

La cantande de 'Complicated' habaía estado en silencio en sus redes sociales en 2026 hasta el anuncio de la llegada de su primer hijo.

A lo largo de su carrera, Lavigne ha mostrado un estrecho vínculo con sus padres. En 2025, en mayo, en un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York invitó a su madre a subir al escenario. Posteriormente, compartió en redes un vídeo y varias fotos del encuentro.

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