Vea íntegro el debate electoral de laSexta con Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox)

Los detalles Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) han expuesto sus posturas en el primer debate de laSexta para las eleccione, moderado por Ana Pastor.

laSexta ha celebrado su primer debate electoral para el 29N, con la participación de representantes de los principales partidos políticos: Carlos Cuerpo del PSOE, Juan Bravo del PP, José María Figaredo de Vox y Pablo Bustinduy de Frente Amplio. Moderado por Ana Pastor, el programa "laSexta Debate: hablamos de lo que importa" se centró en temas cruciales como economía, vivienda y pensiones, además de abordar la situación del sistema ferroviario en España tras el reciente accidente de Urda. Los candidatos expusieron sus posturas sin dispositivos electrónicos, solo con documentos y apuntes personales. El debate incluyó preguntas iniciales y un minuto final para cada participante, con intervenciones organizadas por sorteo.

laSexta ha emitido este viernes su primer debate electoral para el 29N, que ha contado con la participación de representantes de los principales partidos políticos: Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía y Transportes, por el PSOE; Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP; José María Figaredo, portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox; y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por Frente Amplio.

El programa ‘laSexta Debate: hablamos de lo que importa’, moderado por Ana Pastor, ha abordado en tres grandes bloques temáticos las cuestiones más relevantes para la ciudadanía de cara a las elecciones: desde la economía a la vivienda, pasando por las pensiones. También han debatido sobre la situación del sistema ferroviario en España, un tema que ha cobrado especial relevancia tras el reciente accidente de Urda.

Los candidatos han expuesto sus posturas e iniciativas contando únicamente con los documentos y apuntes que han decidido llevar, pero sin la ayuda de ningún dispositivo electrónico. Únicamente han contado con la ayuda de sus asesores durante las pausas publicitarias.

Al inicio del debate, Pastor ha preguntado a cada candidato sus medidas para reforzar la infraestructura en España. A partir de esa primera intervención, ha comenzado el debate. Con algunos choques entre los candidatos. El término del mismo, han tenido un minuto (conocido como 'el minuto de oro') para cerrar sus intervenciones de forma libre.

Tanto el orden de las intervenciones de apertura como el de cierre se acordó por sorteo y el primero en tomar la palabra ha sido Carlos Cuerpo. Le han seguido, en este orden, Pablo Bustinduy, José María Figaredo y Juan Bravo. El orden de cierre ha sido al revés, empezando por Bravo y continuando con Figaredo, Bustinduy y Cuerpo.

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