Los líos de faldas de Jensen Huang azotan el imperio de Nvidia y el liderazgo tecnológico que tanto ansía Trump

Los detalles El ahora exCEO de Nvidia, Jensen Huang, ha pasado de dirigir su propia empresa, valorada en 5,7 billones de dólares, a tener que abandonar la compañía entre escándalos por infidelidades y su vinculación con una supuesta espía china.

El escándalo en torno a Nvidia ha generado una crisis política, comercial y tecnológica en Estados Unidos. Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, dimitió tras revelarse su relación con una presunta espía china, Alice Huang, y otros dos affaires con compañeras de la empresa, violando el código ético de Nvidia. La situación ha preocupado a Donald Trump, quien intentó disuadir a Huang de renunciar, preocupado por el impacto en su familia y la caída en bolsa de la empresa, que ha disminuido su valor de 5,7 a 4 billones de dólares. El escándalo ha llevado a comparecencias en el Congreso y debates sobre la restricción de exportaciones de chips. Mientras tanto, Colette Kress asume la dirección interina de Nvidia, y los hijos de Huang ocupan cargos ejecutivos en la empresa.

De uno o varios líos amorosos a una casi catarsis a nivel político, comercial y tecnológico para Estados Unidos. Esto es lo que se está viviendo por el escándalo de Nvidia, la empresa cuyo CEO ha tenido que dimitir tras descubrirse que mantenía una relación extramatrimonial con una presunta espía china. Esa es la primera razón, pero hay más. Jensen Huang tendría relaciones con otras dos compañeras de empresa.

Su salida como CEO de Nvidia, una de las gigantes tecnológicas centradas en los chips y en la inteligencia artificial (IA), ha hecho tambalearse los cimientos de la firma. Primero fue Alice Huang, empresaria y señalada como posible agente infiltrada.

Alice Huang, también conocida como Huang Le, estaría viviendo en Pekín con conocimiento de funcionarios chinos, aunque no está claro cuándo ni por qué viajó a la ciudad ni qué contactos habría mantenido desde su llegada. Además, una investigación de 'CNBC' ha revelado que estuvo vinculada a empresas que controlaban un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud.

Después, Huang reconoció, pese a estar casado, haber tenido un affaire con la vicepresidenta de salud de la compañía, Kimberly Powell. En Nvidia, su código ético prohíbe este tipo de relaciones entre trabajadores.

Hasta ahora, ellas eran las dos amantes conocidas. Las relaciones fuera de su matrimonio por las que ya no es el jefe de Nvidia. Pero, como en cualquier buen culebrón, no hay dos sin tres. Lo único que sabemos de la tercera amante de Jensen Huang es que también trabajaba para él, que era su subordinada.

Trump, muy preocupado

En definitiva, varios líos de faldas que le han costado a Huang su imperio, como cofundador de Nvidia, y que tiene muy preocupado a su amigo Donald Trump. "Hablé por teléfono con Jensen Huang y está pasando un verdadero infierno", ha asegurado el presidente de Estados Unidos.

Trump está tan inquieto que, según la 'CNN', habría tratado de convencer a Huang de que no debía dejar su cargo en Nvidia. "Lo que más le duele es su esposa y su familia", ha explicado Trump, asegurando que Huang le llamó personalmente y le habló de lo que le ha hecho a sus seres queridos.

Porque también hay que tener en cuenta la caída de la firma en bolsa: ha pasado de valer 5,7 billones de dólares a 4 billones y va camino de quedarse fuera del podio de empresas más valiosas.

Nvidia es una de las empresas tecnológicas más importantes en cuanto a IA y Trump ansía ser líder mundial en este ámbito. Sobre todo, por encima de China. Por ello, hasta desde la Administración Trump se le ha echado un capote. Y es que, el propio fiscal general de EEUU ha cuestionado que se presente a Alice Huang como una espía. "Usted asumió que el Departamento de Justicia se entera de que ella es, de hecho, una espía. Nadie ha dicho eso", ha sentenciado Todd Blanche.

Declaraciones en el Congreso y tirones de orejas

Este es el escándalo que está rodeando a Nvidia y que ha tenido varias consecuencias inmediatas: la salida de Jensen Huang, demasiadas dudas sobre quién debe ser su sustituto y las comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos para dar explicaciones. Tanto Huang como el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, van a tener que declarar ante tres comités distintos.

Además, este viernes, Lutnick ha recivido un especial tirón de orejas. el encargado ha sido el Tesoro, Scott Bessent y el mensaje: que hay que restringir las exportaciones de chips de Nvidia hechos por la empresa Megaspeed. Una acción que, de ser tomada, no le corresponde a él, sino al Departamento del Comercio.

Hay que recordar que Comercio de EEUU ha investigado a la empresa Megaspeed, con sede en Singapur. Ha estado pendiente de posibles violaciones a las restricciones de Washington sobre la venta de chips avanzados de Nvidia a firmas chinas y Bessent está "a favor de incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas".

40 años de matrimonio y herederos de Nvidia

Un escándalo que podría terminar con 40 años de matrimonio. Lori Huang siempre ha sido muy discreta y ha ocupado un segundo plano aunque fue una mujer crucial en la fundación de Nvidia.

Ahora, de forma provisional, Colette Kress ha asumido el mando como directora ejecutiva interina. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el futuro de la compañía, que se ha convertido en el epicentro de una auténtica dinastía empresarial.

Con Jensen Huang ahora destronado, quedan sus dos hijos colocados como ejecutivos de la mayor empresa del mundo. El primero es Spencer Huang, de 35 años. Entró en Nvidia en 2022 y ahora dirige el área de robótica desarrollando modelos de inteligencia artificial, con un salario de 1,3 millones de euros al año. Antes era barman.

También está Madison Huang, de 34 años, y la benjamina de la familia. Entró en Nvidia en 2020 y en tan solo seis años se ha convertido en la directiva de marketing y tecnología de la compañía. Estudió repostería y, al acabar, trabajó como chef en restaurantes de Nueva York y San Francisco. Ahora gana un sueldo de 1,2 millones de euros al año.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido