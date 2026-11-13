Inicio de campaña: Sánchez reivindica a los sindicatos, Feijóo tira de insulto, Vox de internacional ultra y Colau dice que "no todos son iguales"

Los detalles En un mitin en la Plaza de Colón de Madrid, Vox ha emitido vídeos de líder de ultraderecha como Meloni o Le Pen para reforzar su discurso.

La campaña electoral ha comenzado con intensidad. Pedro Sánchez inició su recorrido en Logroño y Pamplona, defendiendo logros como la reforma laboral y la igualdad salarial, y criticando a su rival, Núñez Feijóo. Feijóo, por su parte, lanzó duros ataques desde Madrid, calificando al Gobierno de Sánchez como peligroso, especialmente para las mujeres. Santiago Abascal, desde Toledo y Madrid, advirtió a Feijóo sobre no adelantarse en celebrar una victoria electoral. Frente Amplio, en un coloquio, destacó su ausencia de casos de corrupción. Con 16 días por delante, los candidatos buscan convencer al electorado.

La campaña está en marcha y los candidatos ya dan cuenta de ello. Pedro Sánchez ha empezado el período de campaña con doblete: primero en Logroño y después en Pamplona; todo en una tarde. Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau se han quedado en Madrid. Por su parte, Santiago Abascal ha intervenido en un mitin en la capital por la tarde, aunque por la mañana ha estado en Toledo.

Todos están muy activos y ponen sobre la mesa cuál va a ser el enfoque de sus campañas. Por un lado, Sánchez apuesta por defender aquello que el Partido Popular y Vox denigran.

"Por los sindicatos a los cuales ayer les llamaron basura y nosotros les damos las gracias, por la reforma laboral, por las pensiones. (...) Gracias por la ley riders, gracias por la ley del teletrabajo, gracias por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres", ha expresado en Arnedo (La Rioja).

Tampoco pierde la oportunidad de arremeter contra su rival directo. "Yo no sé inglés y tampoco me voy a esforzar en aprender inglés. A ver si va a ser verdad que Feijóo no es presidente porque no quiere", ha lanzado.

Pues el líder popular ha empezado en Madrid su campaña más dura, eligiendo el insulto como estandarte. "Lo de Sánchez es la jeta más grande que ha tenido un Gobierno en España", ha sostenido, sin escatimar en ataques hacia el Ejecutivo. "El de las mordidas, el de las prostitutas contratadas... Queridos amigos este Gobierno es un peligro para todos y en especial para las mujeres", ha afirmado.

Vox recurre a la internacional ultra

A pocos kilómetros de allí, Abascal le ha recordado a Feijóo que aún no se puede poner el traje de presidente y ha pedido no cometer "el error del año 2023 de empezar a vender la piel del oso antes de cazarlo". Ha avisado al líder 'popular' de que "tenemos que entregarnos en cuerpo y alma a la derrota del capo de la mafia".

En su mitin en la Plaza de Colón de Madrid, Vox ha dado la sorpresa con un vídeo en el que distintos líderes de ultraderecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro Jr., Giorgia Meloni, Viktor Orban o Marine Le Pen.

Cada uno ha dado un mensaje a la formación de Santiago Abascal, aunque la mayoría se ha limitado a elogiar el liderazgo del presidente de Vox e instar a preservar la "identidad" española. En este sentido, han incidido en su discurso antimigratorio y de protección de fronteras, además de cargar contra Pedro Sánchez y su gobierno "corrupto".

Mientras, Frente Amplio ha optado por un coloquio frente al mitin y apuesta por resaltar sus diferencias con el resto. "Algunos hemos estado en las instituciones y tenemos cero casos de corrupción. Insisto: no todos son iguales", ha expresado. Es el primer día de una larga campaña electoral. Por delante quedan 16 días para convencer al votante.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido