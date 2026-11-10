Guerra Rusia-Ucrania en directo | Apagones en Ucrania por los ataques rusos en la víspera de la reunión trilateral con Rusia y EEUU

Ucranianos y europeos se reúnen en Abu Dabi antes de los contactos con Rusia y EEUU El equipo negociador ucraniano se ha reunido en Abu Dabi con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea antes de que comience en la capital emiratí la primera ronda de contactos directos entre ucranianos, rusos y estadounidenses en más de ocho meses, según anunció en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov. A la reunión "se sumaron también" los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según explicó el propio Umérov. “Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones”, escribió Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania. Los citados países europeos están representados por sus respectivos consejeros de seguridad en Abu Dabi. Rusia no ha aceptado que los europeos participen de forma directa en la reunión a tres de los emisarios del Kremlin con ucranianos y rusos. Umérov explicó que en la delegación ucraniana le acompañan el jefe de gabinete de la presidencia, Kirilo Budánov; el diputado oficialista David Arajamia, el diplomático y asesor de la presidencia Serguí Kislitsia y el jefe adjunto de la inteligencia militar, Vadim Skibitski. EFE Compartir en X

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Los apagones también afectan a Kyiv (Ucrania): Zelenski acusa a Rusia de bombardear una ciudad habitada por millones de personas El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de intentar "sumir a Kyiv y a todo el país en un apagón", porque si bien Lugansk, anexionado por Rusia, cerró el día sumido en la oscuridad, los apagones también han afectado a territorio ucraniano. Un gran ataque afectó durante la noche a la infraestructura energética de la capital, igual que a un puente sobre el río Dniéper. Zelenski ha señalado a las autoridades rusas de haber bombardeado con misiles balísticos una ciudad habitada por millones de personas en víspera de la siguiente ronda de conversaciones trilaterales, que se desarrolla hoy en Abu Dabi. Compartir en X

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La ciudad de Lugansk, anexionada por Rusia, sufre un apagón debido a un ataque con drones ucranianos Un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la red eléctrica de la autoproclamada República Popular de Lugansk, anexionada por Rusia, ha provocado un apagón masivo en la capital homónima y en varios municipios colindantes, según han denunciado este martes las autoridades locales instauradas por Moscú. El Gobierno de Lugansk ha alertado de que la incursión de los vehículos aéreos no tripulados dañó seriamente la infraestructura energética de la región. El Ministerio de Energía local ha advertido de que la amenaza de nuevos bombardeos enemigos sobre la red sigue siendo elevada, lo que dificulta y condiciona los trabajos de reparación de las cuadrillas de emergencia. De forma paralela a las incidencias en el suministro eléctrico, los ataques con drones en otras regiones del frente han dejado un balance de al menos tres muertos y cuatro heridos. Europa Press Compartir en X

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