Debate electoral laSexta en directo | Pocas horas para el primer debate de campaña, 'Hablamos de lo que importa'

Los anteriores debates electorales de laSexta que acabaron en cruentas batallas con las cifras como mejor munición La historia ha demostrado que hay debates que han sido decisivos en el resultado electoral. Los expertos reconocen que estas citas, sobre todo, pueden servir para "movilizar a los votantes indecisos". Y en laSexta ya son varios lo que hemos tenido la oportunidad de organizar. En 2008, antes de que la cadena escenificase los debates electorales sobre economía, Pedro Solbes se enfrentó al gurú económico del PP Manuel Pizarro. En ese momento, ya estaban los primeros síntomas de la crisis económica y el debate sobre la vivienda. "España no va bien", declaró Solbes. Los anteriores debates electorales de laSexta que acabaron en cruentas batallas con las cifras como mejor munición Carlos Guiñales Compartir en X

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Carlos Cuerpo abrirá el debate de laSexta de este viernes y cerrará el minuto de oro Este viernes tendrá lugar el primer debate a cuatro de campaña para las elecciones generales del 29N en laSexta. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio; José María Figaredo, de Vox; Juan Bravo, por el PP; y Carlos Cuerpo, del PSOE acudirán para tratar temas como la vivienda o el coste de la vida. Eduardo Rubiño, de Frente Amplio; Borja Cabezón, del PSOE; María Martín, del PP; y Manuel Mariscal de Vox, han sido los representantes escogidos por los partidos para coger la bola que determinará el orden del debate. Tras el sorteo, el orden ha quedado de la siguiente manera: Carlos Cuerpo será el encargado de abrir el debate y cerrará el minuto de oro; Pablo Bustinduy será el segundo en intervenir y penúltimo en hablar en el minuto final, José María Figaredo será el tercero y el segundo en la intervención final y Juan Bravo será el cuarto y el primero en el minuto de oro. 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' acoge el primer debate a cuatro de campaña. Un encuentro que estará moderado por Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta, este viernes a partir de las 21:30 horas. Compartir en X

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Afra Blanco, sobre el debate de hoy en laSexta: "Va a marcar un antes y un después" Afra Blanco asegura que "el debate de este viernes en laSexta va a marcar un antes y un después", ya que "es el que va de las cosas del comer" y afecta directamente al bolsillo y a los servicios públicos de los ciudadanos. "La gente va a averiguar qué va a votar sobre lo suyo, sobre la sanidad, los 85.000 millones que quiere recortar Vox, las pensiones y eso que Feijóo llama absentismo pero en realidad son bajas", añade la sindicalista en Más Vale Tarde. El debate económico tiene lugar hoy, 13 de noviembre, a partir de las 21:30 horas en laSexta. Afra Blanco asegura que el debate económico de laSexta "va a marcar un antes y un después": "Va de las cosas del comer" Más Vale Tarde Compartir en X

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