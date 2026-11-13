Elecciones generales 29N
Debate electoral laSexta en directo | Pocas horas para el primer debate de campaña, 'Hablamos de lo que importa'
Este viernes, primer día de campaña electoral, representantes de los cuatro principales partidos que concurren el 29N —PSOE, PP, Vox y Frente Amplio— se enfrentan en el primer debate a cuatro de cara a las elecciones generales.
-
Los anteriores debates electorales de laSexta que acabaron en cruentas batallas con las cifras como mejor munición
-
Carlos Cuerpo abrirá el debate de laSexta de este viernes y cerrará el minuto de oro
-
Afra Blanco, sobre el debate de hoy en laSexta: "Va a marcar un antes y un después"
-
El formato del debate de laSexta, modelo habitual de los debates de Reino Unido
-
'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', con Ana Pastor
-
Debate electoral de laSexta | Carlos Cuerpo abrirá el debate y cerrará el minuto de oro
Los anteriores debates electorales de laSexta que acabaron en cruentas batallas con las cifras como mejor munición
La historia ha demostrado que hay debates que han sido decisivos en el resultado electoral. Los expertos reconocen que estas citas, sobre todo, pueden servir para "movilizar a los votantes indecisos". Y en laSexta ya son varios lo que hemos tenido la oportunidad de organizar.
En 2008, antes de que la cadena escenificase los debates electorales sobre economía, Pedro Solbes se enfrentó al gurú económico del PP Manuel Pizarro. En ese momento, ya estaban los primeros síntomas de la crisis económica y el debate sobre la vivienda. "España no va bien", declaró Solbes.
Carlos Cuerpo abrirá el debate de laSexta de este viernes y cerrará el minuto de oro
Este viernes tendrá lugar el primer debate a cuatro de campaña para las elecciones generales del 29N en laSexta. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio; José María Figaredo, de Vox; Juan Bravo, por el PP; y Carlos Cuerpo, del PSOE acudirán para tratar temas como la vivienda o el coste de la vida.
Eduardo Rubiño, de Frente Amplio; Borja Cabezón, del PSOE; María Martín, del PP; y Manuel Mariscal de Vox, han sido los representantes escogidos por los partidos para coger la bola que determinará el orden del debate.
Tras el sorteo, el orden ha quedado de la siguiente manera: Carlos Cuerpo será el encargado de abrir el debate y cerrará el minuto de oro; Pablo Bustinduy será el segundo en intervenir y penúltimo en hablar en el minuto final, José María Figaredo será el tercero y el segundo en la intervención final y Juan Bravo será el cuarto y el primero en el minuto de oro.
'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' acoge el primer debate a cuatro de campaña. Un encuentro que estará moderado por Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta, este viernes a partir de las 21:30 horas.
Afra Blanco, sobre el debate de hoy en laSexta: "Va a marcar un antes y un después"
Afra Blanco asegura que "el debate de este viernes en laSexta va a marcar un antes y un después", ya que "es el que va de las cosas del comer" y afecta directamente al bolsillo y a los servicios públicos de los ciudadanos. "La gente va a averiguar qué va a votar sobre lo suyo, sobre la sanidad, los 85.000 millones que quiere recortar Vox, las pensiones y eso que Feijóo llama absentismo pero en realidad son bajas", añade la sindicalista en Más Vale Tarde. El debate económico tiene lugar hoy, 13 de noviembre, a partir de las 21:30 horas en laSexta.
El formato del debate de laSexta, modelo habitual de los debates de Reino Unido
'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' es un debate en el que se abordarán temas básicos para la ciudadanía, como el coste de la vida, los servicios públicos o la carga fiscal, además de la vivienda, que ha centrado la agenda política en las últimas semanas —hasta el punto de ser la chispa que impulsó la convocatoria de la primera huelga general en España en 14 años—, incluidos los últimos decretos que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente esta misma semana.
El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público. La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos.
'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', con Ana Pastor
'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' es el primer debate a cuatro que tiene lugar en campaña electoral hacia el 29N. Tiene lugar esta noche, a partir de las 21:30h en laSexta y estará moderado por Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta.
Debate electoral de laSexta | Carlos Cuerpo abrirá el debate y cerrará el minuto de oro
Hoy, viernes 13 de noviembre, primer día de campaña electoral para el 29N, tiene lugar primer debate a cuatro de campaña para las elecciones generales del 29N en laSexta. Participan en el debate:
- Pablo Bustinduy (Frente Amplio)
- José María Figaredo (Vox)
- Juan Bravo (PP)
- Carlos Cuerpo (PSOE)
El orden de intervención, que se ha establecido por sorteo, coloca a Cuerpo en primer lugar, siendo el encargado de abrir el debate y también de cerrar el minuto de oro. Le seguirá Bustinduy, seguido de Figaredo, mientras Bravo será el cuarto, y también el primero en el minuto de oro.