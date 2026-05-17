El 'efecto Andalucía' en unas elecciones generales: mayoría absoluta, dependencia de Vox y otras lecturas en clave nacional

Andalucía es la última pantalla del calendario electoral de 2026. Es aquí, con el PP de Juanma Moreno, donde el PSOE y VOX se miden con uno de los rivales más duros a batir y de ahí que todas las miradas estén puestas en el sur de España.

Las elecciones autonómicas son un reflejo de la situación política nacional. En Andalucía, todo indica que el PP, con Juanma Moreno a la cabeza, podría ser el ganador. Aunque Moreno no siempre ha estado alineado con Feijóo, su posible victoria en solitario le permitiría romper la dependencia de Vox, reduciendo su influencia a nivel nacional. Sin embargo, si no logra gobernar sin Vox, la necesidad de contentar a este partido en cualquier gobierno del PP se vería reforzada. En la izquierda, un mal resultado de María Jesús Montero podría evidenciar la pérdida de peso del PSOE.

Las elecciones autonómicas son un espejo, una pista, de qué está pasando a nivel nacional. Lo cierto es que ganador solo habrá uno y, salvo traspiés, todo apunta a que en Andalucía volverá a ser el PP.

Lo cierto es que Juanma Moreno no ha estado tan alineado con Feijóo como otros candidatos. A veces a su vera, y a veces no tanto. Son marcas distintas. Y, aunque a nivel nacional una mayoría absoluta del PP no está tan cerca, si Juanma Moreno consiguiera gobernar en solitario, rompería la dependencia de Vox que hay en el resto de sus autonomías. Además, le quitaría un poco de peso a la influencia de los de Abascal a nivel nacional. Pero, si no ocurre eso, la idea de que contentar a Vox es necesario en cualquier gobierno popular saldría reforzada.

Por su parte, en la izquierda, un posible batacazo de María Jesús Montero podría interpretarse, de nuevo, como una pérdida de peso del PSOE. Y es que, en la recta final de campaña, dirigentes de peso del PSOE reconocieron a laSexta que no estaban consiguiendo movilizar a su electorado. Hecho que se unía a las polémicas palabras de Montero sobre los guardias civiles muertos en Huelva.

Mientras tanto, a la izquierda del PSOE hacer frente al bloque de derecha es una misión difícil. De lograrlo, a nivel nacional podría traducirse en que la izquierda vuelve a ganar peso; pero de no hacerlo, se reforzaría la idea de que presentar múltiples formaciones sólo consigue debilitar el bloque de izquierdas.