CIS andaluz: el PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones rondando la mayoría absoluta

Los detalles Según la estimación de votos, los 'populares' estarían entre los 53 y 56 escaños, es decir, alrededor de los 55 necesarios para repetir su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

El CIS andaluz señala que el Partido Popular de Juanma Moreno ganaría nuevamente las elecciones en Andalucía, aunque con una ligera pérdida de votos que podría dejarle sin la mayoría absoluta. Actualmente, el PP cuenta con 58 escaños, pero las proyecciones lo sitúan entre 53 y 56, cerca del umbral de 55 necesario para la mayoría. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, experimentaría la mayor caída, con una estimación del 20,1% de votos y una reducción de tres a cinco escaños, quedando con 25-27. Vox incrementaría su representación, alcanzando entre 17 y 19 escaños. Por Andalucía y Adelante Andalucía también podrían mejorar sus resultados, aunque el primero podría perder asientos en el Parlamento.

El Partido Popular de Juanma Moreno volvería a ganar con solvencia las elecciones en Andalucía. Así es lo que muestra el CIS andaluz con la intención de voto de los ciudadanos de la comunidad autónoma, pero con una variación de escaños 'populares' que podrían hacerle repetir la mayoría absoluta que ha disfrutado en esta última legislatura o tener que afrontar la siguiente sin la misma.

Según los resultados, el PP perdería alrededor de un 1% de los votos que le haría bajar de los 58 escaños que actualmente ostenta. Una pequeña bajada que le hace abrir dos escenarios ya que las estimaciones le sitúan entre los 53 y 56 parlamentarios, lo que le hace rodear la mayoría absoluta que en el Parlamento andaluz se encuentra en los 55.

Quien tendría la mayor bajada en votos sería el PSOE de María Jesús Montero, que en estos momentos tiene una estimación del 20,1 % de los votos. Ahora bien, en escaños también se situaría la pérdida en cifras muy similares al PP, pudiendo perder entre tres y cinco escaños ya que el CIS le ha colocado como segunda fuerza política con entre 25 y 27 escaños.

Por su parte, Vox subiría levemente con un 14,4% de estimación de votos, lo que le haría pasar de los 14 parlamentarios actuales a los 17-19 que se le proyectan. También Por Andalucía y Adelante Andalucía podrían aumentar sus votos respectos de las elecciones de junio de 2022. Eso sí, el primero podría perder asientos en el Parlamento pasando de los 5 actuales a un baremo de entre 4-7, mientras que los segundos sí registrarían una subida de los dos a los cinco que les proyecta el CIS.

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