Montero descarta apoyar al PP si queda al borde de la mayoría absoluta y advierte: "El domingo es un referéndum por la sanidad"

¿Qué ha dicho? La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía ha asegurado que Juanma Moreno y Ayuso "son lo mismo". "Uno tiene una imagen más blanda y la otra más agresiva", ha señalado.

María Jesús Montero, candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha afirmado que no pactará con el PP para evitar la entrada de Vox en el Gobierno andaluz, destacando que representa un proyecto alternativo que prioriza lo público como un colchón de seguridad. Montero considera que las políticas del PP y Vox son indistinguibles, representando dos modelos de sociedad. Ha enfatizado que las elecciones son un "referéndum por la sanidad pública" y ha instado a no confiar en las encuestas, ya que la voluntad del pueblo andaluz se conocerá tras el voto. Montero ha criticado la campaña de Juanma Moreno, señalando que, al igual que Isabel Díaz Ayuso, apuesta por la privatización y no cree en lo público. Finalmente, ha declarado su intención de permanecer en Andalucía, independientemente del resultado electoral.

María Jesús Montero ha dejado claro que no tiene pensado pactar con el PP para que Vox no entre en el Gobierno andaluz. "Represento un proyecto distinto, alternativo, de una sociedad que hace de lo público su colchón de seguridad", ha defendido.

Además, ha confesado que ella ve "indistinguibles" las políticas que practica el PP de Vox. Por tanto, ha recalcado que representan "dos modelos de sociedad".

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía ha advertido que lo que se vota este domingo es "un referéndum por la sanidad pública". "Es muy importante lo que nos jugamos, ni más ni menos que los servicios públicos", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que nadie puede trasladar, por las encuestas, "que está todo hecho o dicho". "Hasta que no se llenen las urnas, no sabremos la voluntad del pueblo andaluz", ha insistido, destacando que los andaluces "no se resignan a la privatización de su sanidad, a pagar una educación para sus hijos o a no recibir la ayuda a la dependencia porque llega tarde".

Por tanto, se ha mostrado esperanzada, recalcando que el PSOE "sale a ganar e intentar que su programa se desarrolle en la mayor dimensión posible". "Somos mayoría los que pensamos que es necesario preservar aquello que nos permite ser clase media", ha explicado.

En cuanto al éxito del PP hasta ahora en Andalucía, Montero ha indicado que Juanma Moreno ha desarrollado durante este periodo una campaña "dirigida a su propia imagen", advirtiendo que en realidad él representa "el mismo proyecto" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ayuso y Moreno son lo mismo. Una tiene una imagen más agresiva y otro más blanda", ha destacado, indicando que ambos apuestan por la "privatización" y por "no creer en lo público".

Por último, ha dejado claro que, pase lo que pase en estas elecciones que se celebrarán el 17 de mayo, ella tiene pensado quedarse en Andalucía.

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