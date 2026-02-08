Resultado de las elecciones autonómicas en Teruel (Aragón) en 2026

Teruel es la provincia más pequeña de Aragón, y también la que está más disputada: aunque está claro que el PP será la fuerza más votada, la batalla clave está en la segunda posición, en la que Vox se puede colar, adelantando al PSOE.

Teruel es la pequeña de las tres provincias de Aragón y, por lo tanto, la circunscripción que menos escaños reparte. A lo largo de la jornada, los votantes turolenses han ido pasando por los centros de votación para depositar sus papeletas en las urnas de unas elecciones autonómicas clave, no sólo para Aragón, sino también para el resto de España. Una vez cerrados los colegios, a partir de las 20:00h, llega la hora de la verdad: con el escrutinio de los votos empiezan a ver la luz los primeros resultados de los comicios, que se pueden ir consultando en tiempo real en laSexta.com.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 1,17% Actualizado a las: 20:18 Aragón

Teruel DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 5 escaños VOX 3 escaños PSOE 3 escaños EXISTE 2 escaños PAR 1 escaños CHA 0 escaños SALF 0 escaños IU- MOVIMIENTO SUMAR 0 escaños PODEMOS -AV 0 escaños PACMA 0 escaños ESCAÑOS EN BLANCO 0 escaños COALICIÓN ARAGONESA 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 75,71% +1.7 % Votos contabilizados: 895 1,17% Abstenciones: 287 24,28% Votos en blanco: 12 1,35% Votos nulos: 8 0,89%

Igual que en ocurrió el pasado mes de diciembre en Extremadura, Aragón ha celebrado elecciones adelantadas, después de que Jorge Azcón (PP) no pudiera sacar adelante los presupuestos. Esto ocurrió después de que Vox, que entró en el Gobierno tras los resultados de 2023, rompiera con el Ejecutivo popular. Todos los partidos con representación han presentado sus candidaturas para este 8F, aunque quien dio la sorpresa en enero fue Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, que anunció que concurría en las tres circunscripciones aragonesas.

Los partidos que se presentan en Teruel

Según las encuestas, el PP parte con ventaja: el PSOE, con Pilar Alegría al frente, se hundiría perdiendo hasta siete escaños, mientras los de Jorge Azcón podrían sumar entre un y dos escaños. El gran ganador de la cita electoral, según los sondeos, será Vox, que se prevé que sume entre cinco y seis escaños a los siete que ya sumó en 2023.

Mayoría absoluta y posibles pactos en Aragón

En Aragón, la mayoría absoluta se alcanza a los 34 escaños —el Parlamento aragonés está compuesto de 67 escaños—, pero lo cierto es que históricamente es una comunidad autónoma que nunca ha llegado a esta cifra. En estas circunstancias, los pactos se hacen necesarios para alcanzar acuerdos de Gobierno. Con el Pactómetro de laSexta puedes calcular qué partidos podrían pactar para llegar a formar Gobierno de cara a los próximos cuatro años.