Este es el programa de Izquierda Unida y Sumar para las elecciones de Aragón

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a las elecciones de Aragón de 2026, Marta Abengochea, junto a sus compañeros Álvario Sanz y Jesús García Usón durante uno de sus actos de campaña.

La alianza de izquierda pone especial énfasis en el derecho a la vivienda en un programa electoral que espera sumar fuerza al "valor de la gente" reivindicando "más derechos y menos derechas" para los aragoneses y aragonesas (con especial llamamiento a la clase obrera).

La alianza de la izquierda en Aragón compuesta por Sumar e Izquierda Unida (IU) publica ya su programa electoral para las próximas elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero en la región.

Un programa bajo la campaña electoral en la que reivindican "más derechos y menos derechas", ambos partidos piden a sus electoral que se queden en casa el próximo domingo de votaciones. Con su lema "el valor de la gente", la candidata Marta Abengochea llama a la clase obrera en un vídeo de campaña en el que asegura que Aragón "no necesita más parques solares sin equilibro con los naturales" pero sí convertirse en una tierra "donde vivir no sea un acto heroico, sino una posibilidad real":

Ahora, con este programa electoral en el que Sumar e IU concurren juntos al 8 de febrero en Huesca, Teruel y Zaragoza, la alianza presenta 80 páginas con cuatro bloques en los que tratan temas como los "servicios públicos de calidad y protección social plena" que adelantan con su reciente propuesta de Ley de Vivienda en Aragón frente a la especulación; unas "políticas públicas para un cambio de modelo productivo" con un Plan Industrial para Aragón; "un Aragón sostenible" que pone en alza la lucha contra el cambio climático junto al desarrollo rural o el camino "hacia una democracia avanzada" reivindicando (entre otras cosas) el derecho a la información veraz con un servicio público de calidad.

Así, la sindicalista y concejala de Igualdad por Somos Zuera une fuerzas junto a Pepe Paz, Álvaro Sanz o Marga Deyá entre otros para quienes las encuestas ya auguran una ligera subida en torno a un punto porcentual en intención de voto.

