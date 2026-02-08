Ahora

Rufián prepara un próximo encuentro para marzo con Oskar Matute dentro de su gira para aunar a la izquierda

Entre líneas El sueño de una fuerza unida a la izquierda del PSOE podría estar cobrando vida. Según puede confirmar laSexta, Rufián se habría reunido hace unas semanas con Mónica Oltra y también recientemente con el BNG y Sumar. La cita con Delgado ya tiene fecha y con Oskar Matute se prepara otra en marzo.

Gabriel Rufián (ERC) y Oskar Matute (EH Bildu)
"Nos tenemos que unir". Ese era el deseo que expresaba hace unos meses para las izquierdas el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Un sueño que ahora podría estar empezando a hacerse realidad.

Una alianza a la izquierda del PSOE para concurrir juntos a las próximas elecciones generales. Este sábado laSexta Xplica contaba la exclusiva. Rufián va a comenzar una serie de actos y encuentros con líderes de la izquierda. Una lista que ya tiene varios nombres y alguna fecha. El primer encuentro será con Emilio Delgado, de Más Madrid, el 18 de febrero, en poco más de una semana. Y la próxima cita, en marzo, será con Oskar Matute (EH Bildu) en Euskadi.

Además, según puede adelantar laSexta, el republicano mantuvo hace unas semanas un encuentro privado en Valencia con la exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís). También ha tenido encuentros con miembros del BNG y de Sumar, es decir, casi todo el arco parlamentario a la izquierda del PSOE. Unos encuentros que, según nos detallan, están al margen de siglas y de partidos.

Y aunque según decía Rufían "a la izquierda del PSOE no hay nada", no todos los sectores de la izquierda se lo están tomando igual. El PSOE ve posibles aliados. Hoy Óscar López ha deseado que "a la izquierda del PSOE haya fuerza para que, cuando toque, se sume al PSOE para que España siga teniendo un Gobierno progresista".

Sin embargo, en otros espacios de la izquierda la idea de Rufián ha causado incluso malestar. Desde Izquierda Unida y Sumar piden que se desarrolle más la idea. Porque realmente no sabemos de qué manera se materializaría esta alianza.

Lo que está claro es que Rufián aprovecha su mejor momento, su tirón en el Congreso y también en las redes. Un protagonismo que ha conseguido gracias a un estilo directo. Se ha convertido en uno de los políticos que mejor conoce al algoritmo.

Un político que llegó a nuestro parlamento con ideas independentistas muy claras y deseando que su estancia durara poco. Y aunque no ha cambiado de parecer, parece que estaría dispuesto a liderar una alternativa de izquierdas para España.

