Lluvia, nieve, viento y fuerte oleaje: una nueva borrasca pondrá en aviso hasta 19 provincias y Ceuta

Los detalles Cádiz, Málaga, A Coruña, Pontevedra y Ceuta serán los lugares que estarán bajo la influencias de las precipitaciones este lunes. En las provincias andaluzas podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El mal tiempo continúa afectando a la Península Ibérica, con 19 provincias en alerta amarilla por lluvias, nieve, viento, deshielo y oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Andalucía y Galicia, las lluvias podrían alcanzar hasta 60 y 40 litros por metro cuadrado, respectivamente. Almería, Granada y otras provincias enfrentarán fuertes vientos de hasta 80 km/h, mientras que fenómenos costeros adversos se esperan en varias regiones. La nieve afectará a provincias como Segovia y Madrid, con alertas por deshielo en otras áreas. Las temperaturas variarán, con descensos en el nordeste y aumentos en el sur. En Canarias, el clima será estable, con cielos poco nubosos.

El mal tiempo prosigue adueñándose de la Península y las lluvias no cesan. Un total de 19 provincias de ocho comunidades autónomas, además de Ceuta, estarán este lunes en aviso por lluvias, nieve, viento, deshielo y oleaje en una jornada marcada por una nueva borrasca, que llega este domingo.

Todos los avisos meteorológicos activos para este lunes serán de nivel amarillo. Así, Cádiz, Málaga, A Coruña, Pontevedra y Ceuta serán los lugares que estarán bajo la influencias de las precipitaciones. En las provincias andaluzas podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en las gallegas se prevén registros cercanos a los 40 litros en el mismo periodo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto al viento, Almería, Granada, Teruel, Murcia, Castellón, Valencia, Alicante y Ceuta estarán bajo aviso por fuertes rachas de viento que rondarán los 70-80 km/h. Además, se esperan fenómenos costeros adversos en Almería, Cádiz, Granada, A Coruña y Lugo, donde el oleaje podría alcanzar los cinco metros de altura, indica Europa Press.

La nieve volverá a ser protagonista en Segovia, Cuenca, Guadalajara y Madrid con acumulados significativos y una cota situada entre los 1.000 y 1.300 metros. El deshielo activará la alerta amarilla en Ávila, León, Segovia y Zamora y es que esta nieve derretida podría aumentar el caudal del agua.

Por lo general, este lunes estará marcado por la influencia de la circulación atlántica sobre la Península Ibérica, que provocará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Las lluvias serán menos abundantes en el tercio oriental peninsular y poco probables en Cataluña y el sureste, así como en Baleares, donde se espera un inicio de día con cielos poco nubosos que tenderán a nubosos a lo largo de la jornada.

Los mayores acumulados se concentrarán en el oeste de Galicia, el área del Estrecho, la provincia de Cádiz y las sierras Béticas, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas de alguna tormenta aislada. En zonas de montaña del norte y centro peninsular se producirán nevadas, aunque la cota de nieve subirá con el paso de las horas, situándose entre los 1.800 y 2.500 metros en la mitad oeste y entre 1.000 y 1.700 metros en áreas del nordeste.

En Canarias predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o intervalos en el norte de las islas. Podrán formarse bancos de niebla en áreas de montaña y zonas altas con mayor nubosidad y precipitación.

Las temperaturas máximas descenderán en el interior del nordeste peninsular, mientras que aumentarán de forma generalizada en el resto, especialmente en el interior del extremo sur, donde el ascenso será notable. Las mínimas bajarán en Baleares y el nordeste, pero subirán en la mitad oeste peninsular, Canarias y Alborán, con ascensos localmente acusados en el suroeste. Se esperan heladas débiles en montañas del norte, más intensas en Pirineos.

El viento soplará de componente oeste y sur en la Península y Baleares, en general moderado, aunque más flojo en el tercio nordeste. En el Ampurdán y el norte de Baleares persistirá al principio la tramontana, que rolará a suroeste con el paso del día. Se prevén rachas fuertes en los litorales del noroeste, Alborán y zonas montañosas del norte, así como en interiores del este y sureste. En Canarias, el viento será del norte, de flojo a moderado.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.