El Pactómetro de las elecciones de Aragón, la calculadora de pactos de un 8F clave para España

Con el Pactómetro de laSexta puedes calcular todos los posibles acuerdos y pactos entre partidos de cada bloque ideológico para alcanzar los escaños necesarios para llegar a la mayoría absoluta tras las elecciones de Aragón de este domingo.

Este 8 de febrero, más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas, con año y medio de adelanto, después de una disolución de las Cortes necesaria al no haber podido sacar adelante los presupuestos autonómicos el Gobierno regional. Las elecciones autonómicas de Aragóntienen casi las mismas características que las de Extremadura del pasado mes de diciembre, y lo cierto es que las encuestas apuntan en la misma dirección. Y si no en muchos sitios de España es posible gobernar en solitario gracias a las mayorías absolutas, Aragón no es un ejemplo de ello.

Ningún partido hasta ahora ha conseguido mayoría suficiente para gobernar en solitario sin necesidad de algún tipo de apoyo, por lo que los pactos entre los partidos aragoneses han sido, históricamente, imprescindibles. Después de las últimas elecciones, en 2023, fue necesario un pacto de PP con Vox, que se rompió al año de arrancar la legislatura; ahora, en función de los resultados de estas elecciones, los pactos serán unos u otros. De cara a ese momento, puedes calcular los posibles pactos entre partidos gracias al Pactómetro de laSexta, una herramienta interactiva, idea original de Antonio G. Ferreras y Al Rojo Vivo.

Calculadoras de pactos hay muchas. El Pactómetro es único. Se trata de una calculadora gracias a la cual cualquier persona puede ir haciendo sus propias pruebas, sumando y restando los escaños que cada partido haya obtenido en estas elecciones, para ver qué sumas serían necesarias para alcanzar la mayoría absoluta que, en las Cortes de Aragón, se alcanza en los 34 escaños.

Cómo funciona el Pactómetro del 8F

Utilizar el Pactómetro de laSexta es muy fácil: lo único que tienes que hacer es ir eligiendo qué partidos crees que podrían pactar. En un lado del Pactómetro, podrás ver los nombres de cada una de las principales formaciones, marcadas cada una con el color del partido, y junto a ellas el número de escaños que han obtenido en función de los resultados.

En el otro lado te encontrarás con la barra en la que se irán sumando partidos a los posibles pactos, con el punto en el que se alcanza la mayoría absoluta del Parlamento aragonés marcado con una línea: los 34 escaños.

