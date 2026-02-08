Resultado de las elecciones autonómicas en Huesca (Aragón) en 2026

Huesca es la segunda circunscripción de Aragón, por población. Consulta en laSexta.com los resultados en tiempo real de unas elecciones autonómicas clave no sólo para la comunidad, sino para el resto del país.

Los aragoneses han salido, desde las 9:00h de la mañana de este domingo, a participar en las elecciones autonómicas en Aragón, una cita electoral imprevista inicialmente, adelantada dos años y medio después de los últimos comicios. Con el cierre de los colegios llega el comienzo del recuento de votos, y según vaya avanzando el escrutinio, se verán los primeros resultados. El reparto de escaños en Aragón se hace de manera proporcional: Huesca, igual que el resto de circunscripciones, reparte 14 escaños, y los 25 escaños restantes se distribuyen en función de la población de cada una.

Desde laSexta.com se pueden ir viendo los resultados de las elecciones en Huesca en tiempo real, con los datos de participación y los votos que se lleva cada partido, además cómo se van distribuyendo los escaños a cada una de las formaciones.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 0,26% Actualizado a las: 20:21 Aragón

Huesca DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 8 escaños PSOE 6 escaños VOX 4 escaños CHA 0 escaños SALF 0 escaños IU- MOVIMIENTO SUMAR 0 escaños EXISTE 0 escaños PACMA 0 escaños ESCAÑOS EN BLANCO 0 escaños PAR 0 escaños PODEMOS -AV 0 escaños ETXSBC 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños COALICIÓN ARAGONESA 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 69,66% +1.2 % Votos contabilizados: 310 0,26% Abstenciones: 135 30,33% Votos en blanco: 5 1,61% Votos nulos: 0 0%

Igual que en ocurrió el pasado mes de diciembre en Extremadura, Aragón ha celebrado elecciones adelantadas, después de que Jorge Azcón (PP) no pudiera sacar adelante los presupuestos. Esto ocurrió después de que Vox, que entró en el Gobierno tras los resultados de 2023, rompiera con el Ejecutivo popular. Todos los partidos con representación han presentado sus candidaturas para este 8F, aunque quien dio la sorpresa en enero fue Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, que anunció que concurría en las tres circunscripciones aragonesas.

Los partidos que se presentan en Huesca

Según las encuestas, el PP parte con ventaja: el PSOE, con Pilar Alegría al frente, se hundiría perdiendo hasta siete escaños, mientras los de Jorge Azcón podrían sumar entre un y dos escaños. El gran ganador de la cita electoral, según los sondeos, será Vox, que se prevé que sume entre cinco y seis escaños a los siete que ya sumó en 2023.

Mayoría absoluta y posibles pactos en Aragón

En Aragón, la mayoría absoluta se alcanza a los 34 escaños —el Parlamento aragonés está compuesto de 67 escaños—, pero lo cierto es que históricamente es una comunidad autónoma que nunca ha llegado a esta cifra. En estas circunstancias, los pactos se hacen necesarios para alcanzar acuerdos de Gobierno. Con el Pactómetro de laSexta puedes calcular qué partidos podrían pactar para llegar a formar Gobierno de cara a los próximos cuatro años.