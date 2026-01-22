Este es el programa del Partido Aragonés (PAR) para las elecciones de Aragón del 8F

'Aragón, primero' es el lema elegido por el PAR para concurrir a unas elecciones en las que, según las encuestas, no lo tiene fácil. Alberto Izquierdo aprovecha la oportunidad "histórica" de "demostrar" que el PAR es la "única opción de centro".

El Partido Aragonés Regionalista (PAR) se presenta a las elecciones en Aragón, que se celebran el 8 de febrero, con Alberto Izquierdo a la cabeza, en unas elecciones con un alto grado de complejidad. Los regionalistas lo tienen complicado si atendemos a las últimas encuestas y sondeos publicados, que apuntan, casi todas, a que el PAR podría perder su único escaño en el Parlamento aragonés.

La formación ha sido la primera en presentar su programa de cara al 8F, y lo ha hecho lanzando un mensaje de "optimismo, ilusión y confianza". Izquierdo define este 8F como una "oportunidad histórica" para "demostrar" que el PAR es "la única opción de centro en Aragón", en un escenario en el que todo apunta, como ocurrió en Extremadura, a una subida de las derechas y una caída de las izquierdas.

Bajo el lema 'Aragón, primero', el eje central del programa del PAR se enfoca en la defensa de los intereses de la comunidad autónoma frente a agendas nacionales, en un momento en el que, precisamente, las citas electorales autonómicas se ven en clave nacional. El PAR defiende diferentes políticas centradas en el autogobierno —autonomía, una Hacienda foral, una policía autonómica, autogestión de nuestros recursos estratégicos...— y teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de la región: su extensión, el envejecimiento de su población y su medio rural.

El programa está dividido en 17 bloques que, subrayan, defiende la "política útil, moderada y basada en acuerdos". En el siguiente documento puedes consultar todas las propuestas del PAR para este 8 de febrero.

El lema del programa del PAR resume, según Izquierdo, esa idea de que el partido lleva "mucho tiempo defendiendo que primero Aragón, que Aragón primero, que primero los aragoneses, que se hable de Aragón y se deje de hablar de otras cuestiones". "Lanzamos y salimos adelante con un lema que "no habla de Madrid, de Barcelona, que ni sale un señor a caballo ni en un oso, ni aparece Koldo, ni Ábalos". "Hablamos de Aragón".