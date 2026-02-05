Este es el programa de Podemos y Alianza Verde de estas elecciones de Aragón (2026)

La candidata de Podemos en Aragón, María Goikoetxea, junto a Ione Belarra en un acto electoral en Zaragoza

La izquierda llega fragmentada a las elecciones de Aragón de este domingo: IU y Sumar han presentado una candidatura conjunta, Chunta se presenta en solitario y Podemos lo hace con Alianza Verde.

A estas elecciones de Aragón, que se celebran el 8 de febrero, la izquierda vuelve a llegar dividida. Izquierda Unida y Sumar se presentan de la mano, Chunta Aragonesista lo hace en solitario y Podemos llega junto a Alianza Verde, con María Goikoetxea como principal candidata.

Con más de 100 páginas, el programa de la formación morada viene organizado en siete bloques: avanzar para construir futuro (economía, empleo, Hacienda...), blindar lo público (sanidad, educación, vivienda, universidad...), cuidar para vivir mejor (conciliación, atención a infancia y a mayores...), transformar para vivir en igualdad (feminismo, salud sexual, derechos laborales...), actuar frente al expolio (medioambiente, crisis climática, energía...), tejer para unir territorio (desarrollo rural, transporte, digitalización...) y dignifica para mejorar la democracia (autogobierno, ética, memoria democrática...).

Bajo el lema 'Con rasmia', Podemos trata de aragonesizar la apelación al voto con este término que, según la RAE, significa "empuje y tesón para acometer y continuar una empresa", tratando de encuadrar su mensaje en la valentía, en el orgullo del voto ante los poderosos y en la defensa de los servicios públicos frente a quienes quieren privatizarlos, un modelo que achaca al bipartidismo.

El cartel de Podemos para estas elecciones se apoya en una imagen feminista más que reconocible: con el gesto de Rosie, la remachadora, icono cultural de la mujer trabajadora de Estados Unidos y símbolo de fuerza y movilización feminista, aparece la propia Goikoetxea. Las encuestas de estas elecciones no muestran datos muy positivos para la formación morada: la mayor parte de los sondeos apuntan a que Podemos perdería su escaño este 8F, cayendo del casi 4% de los votos que obtuvo en las últimas elecciones a un 2,5% (según el barómetro del CIS); la mayoría de las encuestas dan a Podemos un dato de entre el 2% y el 3%.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.