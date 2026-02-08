Huelga | Comprueba si tu tren está cancelado (Renfe, Ouigo e Iryo): qué hacer con los billetes de los trenes afectados

Sin acuerdo con el Ministerio de Transportes, los sindicatos del sector ferroviario han decidido mantener la huelga desde la madrugada del lunes, a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Aunque continúan las reuniones entre el sector ferroviario y el Ministerio de Transportes, por ahora la huelga de trenes continúa: desde la madrugada del lunes y hasta el miércoles, durante tres jornadas, decenas de rutas han quedado canceladas. Los paros están convocados tanto en trenes de media y larga distancia como AVE, como en los Cercanías, que mantienen un 50% de servicios mínimos y un 75% en las horas punta. En los trenes de Media Distancia, el 65% de los trenes sí circulan, mientras que el resto han quedado suspendidos, al tiempo que el 27% de los de larga distancia y alta velocidad, que mantiene unos servicios mínimos del 73%.

Para saber si tu tren está entre los cancelados por la huelga, puedes consultar la siguiente tabla: si tu tren aparece quiere decir que circula con normalidad. Por el contrario, si tu tren no está incluido en esta lista, es posible que esté cancelado, aunque lo óptimo sería confirmarlo a través de la página web de Renfe:

Desde Renfe se ha habilitado la anulación o cambio de billetes sin coste, por todos los canales de venta, para quienes no deseen viajar durante estas jornadas o sus trenes resulten afectados por los paros. Por su parte, también Ouigo e Iryo han cancelado alguno de los trenes previstos para las fechas de la huelga:

Los pasajeros de los trenes afectados de Iryo pueden solicitar una cancelación o reubicación llamando al teléfono 910 150 000, mientras que los clientes de Ouigo pueden "optar entre cambiar su billete sin coste o la devolución del dinero".

Desde la última de las tres reuniones celebradas esta última semana hasta el viernes con los sindicatos mayoritarios del sector -—el de maquinistas SEMAF, CCOO y UGT—, el ministerio no ha vuelto a convocarlos para seguir negociando este fin de semana. No obstante, continúan las reuniones y los contactos sobre temas técnicos, aunque, "en ese ámbito, no se va a desconvocar la huelga", han señalado este domingo a EFE fuentes de CCOO, para añadir que "de las reuniones donde sí se podría llegar a acuerdos, no tenemos prevista ninguna hoy". Sin embargo, fuentes de SEMAF, que recuerda que lo que piden los sindicatos es "un cambio estructural en la seguridad", por lo que "hay muchos aspectos técnicos que han de ser revisados", no descartan aún que la huelga pudiera desconvocarse, aunque hasta esta noche no se conocerá la decisión final.

Las movilizaciones están convocadas, además de por las organizaciones mayoritarias, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones. La huelga se extiende a todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Así que, si, finalmente, no se alcanza un acuerdo en el último momento, los trabajadores del sector ferroviario irán a la huelga a partir de la madrugada de este domingo al lunes.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73% en los servicios de alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75%, en horario punta y del 50%, en el resto del día en los de cercanías; del 65%, en los de media distancia, y del21 %, en los de mercancías. Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado, en el conjunto de las tres operadoras, la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, entre el 9 y el 11 de febrero.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.